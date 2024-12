Vallecrosia, Armando Biasi accetta l’incarico di consigliere regionale (Foto e video)

"Oggi, per me è una giornata particolare, ed emotivamente molto forte. In quanto ho deciso di accettare l’incarico di consigliere regionale, ottenuto grazie al mio importante risultato elettorale di novembre". Lo annuncia il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi.

"Era il 1995 quando per la prima volta venivo eletto nel Consiglio Comunale di Vallecrosia" - ricorda Biasi - "Sono passati quasi trent'anni e sono riuscito a ricoprire diversi incarichi amministrativi, nel 1999 assessore ai Lavori Pubblici, nel 2001 capo gruppo di minoranza, nel 2006 vicesindaco, nel 2011, 2018 e 2023 eletto sindaco. Nel 2021 sono stato anche eletto in Provincia, grazie al voto dei colleghi del territorio provinciale essendo un organo di secondo livello. Ad oggi ricopro incarico di vicepresidente. Nel nostro attuale ordinamento legislativo risulta incompatibile il ruolo di consigliere regionale con le altre cariche che ricopro oggi, sindaco e vicepresidente della Provincia, per tale situazione procedurale ho dovuto prendere questa decisione".

"Informo che il Comune non avrà nessuna interruzione Amministrativa o successivo Commissariamento Prefettizio, in quanto non mi dimetto. Infatti gli organi comunali della Giunta e del Consiglio rimarranno operativi coordinati e diretti dal vicesindaco. Questa sera porterò in approvazione il bilancio di previsione, tra i primi Comuni in Italia nel rispetto dei termini previsti per legge. Tale atto Amministrativo, rappresenta una delle tante azioni volte alla crescita e sviluppo di Vallecrosia che in questi giorni a ottenuto anche il riconoscimento oggettivo della città con il maggior coefficiente di aperture commerciali in tutta la Provincia" - sottolinea Biasi - "Sono in corso a Vallecrosia cinque cantieri importanti, la nuova scuola media, la nuova biblioteca/polivalente, due parcheggi che sommano circa 450 posti auto, due parchi urbani per valorizzare il brand 'Città della Famiglia'. Nel prossimo anno sono ponte altre importanti opere, finanziate e appaltate che valorizzeranno ulteriormente il nostro territorio, (messa in sicurezza del torrente Verbone, demolizione vecchio Mercato dei Fiori, messa in sicurezza della Torre Saracena nel borgo antico, nuova piazza con arredo urbano, due nuovi parchi urbani nel centro cittadino, nuovi marciapiedi ed asfalti. Tutto ciò per tranquillizzare i cittadini di Vallecrosia, di una prosecuzione, della valorizzazione del programma amministrativo della lista 'Cittadini in Comune'".

"Comunico già da oggi che darò la mia disponibilità alla candidatura alle prossime elezioni comunali insieme con il gruppo che abbiamo costituito nel 2018, per aiutare a completare un progetto visionario e ricco di importanti spunti di sviluppo della nostra città" - afferma Biasi - "Infatti da sempre amo Vallecrosia e credo che potrò essere utile per i cittadini anche nel ruolo di consigliere comunale, perché la squadra è compatta e professionale è sicuramente potranno svolgere al meglio i ruoli di Giunta e altri incarichi. Sono convinto che con approvazione del bilancio e apertura dei cantieri sopra descritti, non si avranno rallentamenti o problematiche legate alla mia scelta essendo da sempre una persona responsabile e rispettosa delle istituzioni".

"Nel mio nuovo incarico regionale potrò essere un valido supporto e sostegno di Vallecrosia e per tutto il nostro ponente ligure, prevalentemente per la mia preparazione professionale, esperienza amministrativa e passione. Molti sono i temi e le pratiche che dovrò occuparmi nei prossimi mesi che vedranno al centro il bene dei cittadini e delle difficoltà oggettive in cui ci troviamo nella nostra Provincia, come ad esempio la difesa del nostro Ospedale di Bordighera" - afferma Biasi - "Non potendo ricoprire il ruolo di sindaco, per ovvie incompatibilità, sono fiero di aver contribuito realmente all’inizio della trasformazione di Vallecrosia, nel passato trascurata o considerata una città di passaggio, oggi punto di riferimento del territorio quale città strategica tra Ventimiglia e Sanremo. Siamo in un momento importante che vedrà la città di Vallecrosia crescere nei prossimi anni in modo esponenziale. Auspico, con trasparenza e lungimiranza che alle prossime elezioni ci siano le condizioni per ridurre le acredini tra i vari gruppi consiliari per restituire alla città un clima di rappacificazione per valorizzare tutti insieme il futuro. Vorrei ringraziare tutti i cittadini che mi hanno sempre sostenuto elettoralmente e voluto bene, sentendo la loro vicinanza in tutti i momenti del mio percorso amministrativo. Vorrei ringraziare tutti i dipendenti Comunali e Provinciali con cui o collaborato in questi lungi 30 anni, perché mi hanno insegnato molto delle procedure amministrative e delle norme vigenti. Un ringraziamento alla lista e i Consiglieri Comunali 'Cittadini in Comune' con cui ho condiviso un periodo di sette anni, che ci ha visto ottenere risultati entusiasmanti con ottenimento di oltre 90 bandi pubblici per un valore di oltre 20 milioni di euro che trasformeranno in modo considerevole Vallecrosia".