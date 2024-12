Vallecrosia, Antonino Fazzari lascia l'incarico di assessore: Perrone entra in giunta (Foto e video)

"Per motivi personali non posso più seguire fisicamente il mio ruolo. In questo momento mi devo assentare per lunghi periodi perché mia moglie vive all'estero per motivi di lavoro e non mi sembrava corretto verso i miei colleghi. Nella vita gli obiettivi cambiano, inizia per me un nuovo futuro e sono, perciò, costretto a lasciare il ruolo di assessore" - annuncia, a malincuore, l'assessore di Vallecrosia Antonino Fazzari.

"E' una decisione che prendo con tanto rammarico perché lascio degli amici" - sottolinea Fazzari - "Ero molto titubante all'inizio quando Armando mi ha proposto di candidarmi ma mi ha convinto con i fatti e con l'esperienza che ha. Mi congratulo con lui per il ruolo che andrà a ricoprire in Regione, sono convinto che sia una delle persone più preparate che abbiamo in questa provincia per poter svolgere determinati ruoli a livello regionale. Il lavoro che ho fatto in questi sei anni e mezzo, insieme ai miei colleghi, ha portato grandi risultati per Vallecrosia. Mi sono occupato di tante cose importanti e spero che i miei colleghi raccoglieranno i frutti di tutto il lavoro che ho fatto finora. Abbiamo lavorato bene e abbiamo portato dei bei risultati. Noi siamo una squadra, lo siamo sempre stati, e forse questa è la nostra forza".

Al suo posto subentra il consigliere comunale Denis Perrone, che entrerà così in Giunta. Nei prossimi giorni l'Amministrazione svelerà quali saranno le sue deleghe. Un riconoscimento e un 'premio' che il sindaco Biasi insieme alla maggioranza ha deciso di dargli per il costante impegno e lavoro come consigliere.