Elezioni comunali, Marilena Piardi si candida a sindaco di Vallecrosia: "Per garantire continuità" (Foto e video)

"Ho maturato per oltre 7 anni una lunga esperienza amministrativa soprattutto accanto al sindaco uscente Armando Biasi, lavorando in prima linea alla realizzazione di progetti strategici per lo sviluppo della nostra città. Oggi dunque mi presento con una visione concreta e pragmatica, determinata a garantire continuità e a consolidare un modello amministrativo che negli anni ha saputo dimostrare la propria efficacia, rispondendo positivamente alle esigenze della comunità con competenza e dedizione" - afferma Marilena Piardi - "Decido di candidarmi perché voglio assicurarmi che il lavoro svolto in questi anni possa proseguire e che le opere avviate non vengano interrotte ma portate a termine sotto la guida di un gruppo amministrativo compatto e coeso. Vallecrosia ha intrapreso un percorso di crescita e innovazione, ritengo quindi fondamentale mantenere questa direzione per non vanificare l’ottimo lavoro svolto. Il nostro è un modello amministrativo che funziona, che ha dato prova di concretezza come di lungimiranza: per questo sento la necessità di garantire continuità con il mio operato e la forza del gruppo stesso. Mi ripresento con un gruppo umano e consolidato".