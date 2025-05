Vallecrosia, Pino Ierace: "Amministrare significa studiare, impegnarsi e assumersi una responsabilità verso tutti"

"Amministrare significa studiare, impegnarsi e assumersi una responsabilità verso tutti", dice l'assessore uscente di Vallecrosia e candidato nella lista 'Cittadini in Comune' a sostegno di Marilena Piardi, Pino Ierace, che, con uno sguardo determinato e concreto, si ripresenta alla città con la consapevolezza di chi ha già affrontato le sfide dell’amministrazione e ha sempre scelto di farlo con serietà e impegno.

"Negli anni ho avuto modo di seguire diverse deleghe, confrontandomi con tanti aspetti della gestione pubblica. Amministrare una città non è un gioco né un ruolo da improvvisare: è una responsabilità vera, che si prende ogni giorno, in ogni scelta, sempre nell’interesse della comunità" - sottolinea Ierace.

Pino ha fatto parte di un gruppo che ha dimostrato di non limitarsi agli slogan ma di lavorare con metodo e preparazione. Un gruppo che ha studiato, si è formato, ha dedicato tempo e competenze alla trasformazione di Vallecrosia: "Credo nello studio. Le pratiche, i ruoli, i doveri dell’amministratore pubblico non si imparano da un giorno all’altro. In questi anni abbiamo dimostrato di saperci applicare ma soprattutto di saperci preparare, diventando giorno dopo giorno amministratori migliori".

Oggi Pino guarda a una Vallecrosia profondamente cambiata, cresciuta, rinnovata e non è solo una percezione: "Il cambiamento di Vallecrosia è visibile e concreto. La città ha un volto nuovo: la trasformazione non è uno slogan, è un dato di fatto. E chi vive la città ogni giorno, lo sa".

La sua determinazione rimane la stessa: "Continuare con responsabilità e competenza, affinché il percorso avviato non venga interrotto ma possa evolversi ancora grazie a Cittadini in Comune" - conclude Ierace.