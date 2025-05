'Cittadini in Comune', Stefano Fullone: "Ambiente, territorio e scelte responsabili per una Vallecrosia più consapevole e sostenibile"

"Ambiente, territorio e scelte responsabili così possiamo costruire una Vallecrosia più consapevole e sostenibile". Tra i candidati riconfermati nella lista Cittadini in Comune a sostegno del candidato sindaco a Vallecrosia Marilena Piardi figura anche Stefano Fullone, già consigliere, nonché capogruppo di maggioranza, che si è occupato in questi due anni, di importanti deleghe riguardanti l’ambiente e la promozione turistica, il suo impegno si è concentrato su tematiche spesso trascurate ma centrali per il benessere collettivo come la tutela del paesaggio, la regolamentazione delle infrastrutture ambientali e la promozione del territorio in chiave sostenibile.

"Il mio obiettivo è stato fin dal primo giorno coniugare concretezza, tutela ambientale e visione strategica" – dichiara Stefano Fullone – "Non bastano le buone intenzioni: bisogna saper tradurre in azioni efficaci ciò che serve realmente a una città".

Tra i temi su cui Fullone ha scelto di esporsi con decisione quello della regolamentazione delle antenne di telefonia mobile è particolarmente sentito: “Abbiamo avviato un’attenta supervisione sugli impianti esistenti e sulle nuove richieste di installazione, con l’obiettivo di individuare aree comunali adatte, dove poter collocare le antenne in modo sicuro e conforme alle distanze minime dalle abitazioni, limitando le installazioni autogestite e incontrollate".

Una scelta tecnica ma profondamente politica, come dimostra la delibera portata in Consiglio dallo stesso consigliere a giugno 2024, che mette al centro l’interesse e la salute pubblici. "Ci sono anche gli aspetti urbanistici ed economici. Se le antenne vengono installate su terreni comunali, i canoni non finiscono nelle tasche di un privato ma diventano risorse per la collettività" - sottolinea Fullone - "Quei fondi possono essere destinati a interventi concreti sul territorio: verde pubblico, manutenzioni e progetti educativi. È un modo per trasformare una necessità tecnica in un’occasione di sviluppo etico e sostenibile".

Fullone ha anche riattivato il partenariato con il Santuario Pelagos, la più grande area marina protetta d’Europa dedicata ai mammiferi marini del Mediterraneo: “Era doveroso restituire a Vallecrosia un ruolo attivo in questa rete internazionale. Far parte del Santuario Pelagos significa non solo promuovere la tutela del nostro mare ma accedere a percorsi educativi, progettuali e promozionali di respiro europeo".

Oltre alla fascia costiera, Fullone ha rivolto la propria attenzione anche all’entroterra vallecrosino puntando su outdoor e percorsi percorribili a piedi o in bici: “Abbiamo lavorato al monitoraggio dei sentieri naturalistici collinari, pensando nuovi percorsi percorribili a piedi o in bicicletta. L’obiettivo è far riscoprire il valore paesaggistico e culturale delle nostre alture, promuovendo uno stile di vita sano e un turismo lento e consapevole".

Fullone si ricandida per dare continuità alla città: "Mi ricandido con la consapevolezza che la sostenibilità non è uno slogan ma una responsabilità. Ambiente, salute pubblica, scelte strategiche sul territorio: sono questi i temi su cui continuerò a dare il mio contributo. Con Marilena Piardi, che ha già dimostrato equilibrio, determinazione e senso del dovere, sono convinto che Vallecrosia possa continuare a crescere con visione e concretezza".