Vallecrosia, Antonino Galiera: "Mi candido per senso di responsabilità"

"Mi candido per senso di responsabilità. Non possiamo permettere che questo percorso venga interrotto" - dice Antonino Galiera, imprenditore locale, volto conosciuto e apprezzato a Vallecrosia che si è candidato nella lista 'Cittadini in Comune' a sostegno di Marilena Piardi.

"Sono un uomo pratico. Lavoro da anni a Vallecrosia e credo profondamente nel lavoro di squadra" - afferma Antonino Galiera - "Per questo ho scelto di mettermi in gioco, con spirito costruttivo e con la volontà di contribuire in modo concreto alla vita amministrativa di questa città".

La sua scelta non è dettata da ambizione personale ma da un forte senso civico, come lui stesso sottolinea: "Come imprenditore, come cittadino, mi sento parte di questa comunità. Vivo Vallecrosia ogni giorno nella sua quotidianità e credo che ogni cittadino, quando può, debba restituire qualcosa alla collettività. Mi candido perché sento il dovere morale di dare il mio contributo".

Galiera mette in guardia dai rischi di una discontinuità amministrativa: "Negli ultimi anni abbiamo assistito a un cambiamento tangibile della città. Un lavoro che ha portato risultati visibili, grazie a un’amministrazione coesa e presente. Sarebbe un errore interrompere questo percorso senza una logica, lasciando spazio all’improvvisazione o alla polemica sterile".

La scelta di sostenere Marilena Piardi come candidata sindaco è per Galiera una questione di coerenza e competenza: "Sto con Marilena Piardi perché, in questo momento, è la persona più preparata per ricoprire il ruolo di sindaco. Ha dimostrato concretezza, equilibrio e capacità di ascolto. In lei vedo una guida sicura, in grado di proseguire con responsabilità il cammino tracciato. E io ci sono, al suo fianco".