Vallecrosia, Anastasio: "Ho scelto di esserci per dare continuità a un percorso"

"In questi anni mi sono sempre sentito al servizio della gente, come tramite tra la città e l’amministrazione. Ho raccolto segnalazioni, suggerimenti, critiche, domande perché credo profondamente che un Comune funzioni davvero solo se resta in ascolto continuo dei cittadini. So quanto sia difficile farsi sentire: per questo, ho scelto di esserci" - dice Sandrino Anastasio, consigliere comunale uscente a Vallecrosia e candidato nella lista 'Cittadini in Comune' a sostegno di Marilena Piardi.

Ha sempre creduto in Marilena Piardi sin dal primo giorno, e oggi, con ancora più convinzione, ha scelto di rinnovare il suo impegno per Vallecrosia al fianco della candidata sindaca. Anastasio è un volto conosciuto in città, non solo per la sua disponibilità e la presenza costante ma anche per il ruolo che lui stesso ama definire con semplicità: “portavoce dei cittadini”.

Un approccio concreto, umano, fatto di dialoghi e presenza quotidiana. Oggi Anastasio sente di avere ancora molto da offrire alla comunità, con la stessa grinta e voglia di sempre ma con una consapevolezza nuova: "Il sostegno che stiamo ricevendo in queste settimane è incredibile. È la conferma che il nostro lavoro è stato riconosciuto, apprezzato. Sappiamo di aver dato tanto a Vallecrosia ma questo entusiasmo che percepiamo nelle persone è uno stimolo fortissimo a continuare, a non fermarsi. È un voto di buon senso, che ci motiva a fare sempre meglio. L’obiettivo è quello di dare continuità a un percorso, mantenendo coerenza, ascolto e presenza sul territorio, con lo stile diretto e concreto che da sempre caratterizza l’intero gruppo".