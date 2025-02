Elezioni comunali, Armando Biasi: "Marilena Piardi futuro sindaco donna di Vallecrosia" (Foto e video)

"Per la prima volta nella storia di Vallecrosia, in oltre cento anni, ci può essere l'occasione di avere un sindaco donna" - dice l'ex primo cittadino di Vallecrosia e attuale consigliere regionale Armando Biasi commentando la candidatura di Marilena Piardi a sindaco della città della famiglia in vista delle elezioni comunali 2025.

"Competenze, serietà, abnegazione e cuore sono le caratteristiche di Marilena e del gruppo Cittadini in Comune, nato sette anni fa che mi ha sostenuto, voluto bene e affiancato fino alla mia nomina in Regione" - afferma l'ex sindaco Armando Biasi che passa così il testimone a Marilena Piardi -"Con Marilena abbiamo amministrato fianco a fianco per sette anni. E' stata scelta da me come vicesindaco e riconfermata due anni fa perché è una persona estremamente seria e pragmatica, sempre presente e attenta ai più deboli che, in questi anni, ha portato avanti deleghe delicate. Marilena non ha mai lasciato indietro nessuno. Mi rendo disponibile ad aiutare il gruppo".

"Le soddisfazioni e le difficoltà si raggiungono e combattono insieme" - sottolinea Biasi - "Quindi, credo che Vallecrosia, città che amo, ne trarrà beneficio. Mi sento sicuro che nelle mani del nuovo candidato sindaco e della squadra che la affiancherà, formata da donne e uomini competenti e preparati, si potrà continuare a lavorare per quell'idea che Vallecrosia possa essere sempre di più un punto di riferimento del ponente. Ci ricordiamo tutti che, quando siamo entrati come Amministrazione, non avevamo una risorsa a bilancio visto che era stata mal gestita e male amministrata dal sindaco Giordano. In questi anni siamo stati bravi, il gruppo Cittadini in Comune si è tirato su le maniche e, per spirito d'amore, ha fatto sì che Vallecrosia non sia più una città dormitorio o di passaggio ma sia un punto di riferimento del Ponente ligure come città della famiglia, stile di vita, in cui vivere e aprire attività commerciali".

"Con lo spirito di essere l'ultimo dei candidati e il primo di coloro che vuole dare una mano con la massima umiltà mi candiderò ad aiutare Marilena da consigliere comunale" - annuncia Biasi - "La Regione è vicina, il presidente Bucci mi ha chiesto di portare i suoi saluti e di fare in 'bocca al lupo' al candidato sindaco Marilena Piardi. Andare in Regione non è un distacco dalla città ma è una valorizzazione di Vallecrosia. Siamo una squadra seria, che vuole continuare il percorso di crescita cittadina, che avrà la Regione affianco".