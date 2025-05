Ex mercato dei fiori a Vallecrosia, Marilena Piardi: "A giorni partiranno i lavori dei sottoservizi" (Foto e video)

"A giorni partiranno i lavori dei sottoservizi all'ex mercato dei fiori". Lo annuncia il sindaco pro tempore e candidato sindaco di Vallecrosia Marilena Piardi.

Un intervento, che verrà finanziato con fondi propri del bilancio comunale, che permetterà la riqualificazione dell'area che una volta ospitava il mercato dei fiori e che oggi è in gran parte destinata a parcheggio pubblico. "Abbiamo una casa, che è un rudere, che doveva essere abbattuta da tempo, e dovrà essere abbattuta, che rientrava in un progetto presentato un po' di tempo fa al Comune con il quale si prevedeva che i privati avrebbero abbattuto l'immobile e a scomputo di oneri avrebbero fatto anche dei lavori sul mercato riqualificando così la piazza" - fa sapere il sindaco pro tempore Marilena Piardi spiegando i motivi che hanno rallentato la riqualificazione - "Questa parte di progetto non è andata avanti, il privato non ha più presentato niente e cosi come comune siamo intervenuti chiedendo al privato di abbattere il rudere".

E' stato così approvato in Giunta il progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza dell'area dell'ex mercato dei fiori comprendente la demolizione dell'ala laterale lato ovest, oggi fortemente degradata e fatiscente, e il rifacimento di parte della pavimentazione in conglomerato bituminoso della piazza. "Abbiamo poi ragionato di farlo come comune prevedendo l'abbattimento delle ali, il manto stradale e la segnaletica per riqualificare la zona" - dice il candidato sindaco con la lista 'Cittadini in comune' Marilena Piardi - "L'abbattimento delle ali richiede alcuni giorni di lavoro ma quello che le persone non immaginano è tutta la parte dei sottoservizi. Abbiamo dismesso un contatore da 22 chilowatt. C'è una serie di collegamenti di Telecom e di Enel che riguarda un condominio nello specifico. L'Enel ha già fatto diversi sopralluoghi, abbiamo già fatto un preventivo dei lavori, abbiamo dato l'ok per cui a giorni partirà il lavoro dei sottoservizi che richiederà molto tempo".