Ventimiglia, la Lega replica al Pd: “Basta polemiche ideologiche, l’amministrazione porta risultati concreti”

Botta e risposta politico a Ventimiglia sul tema delle infrastrutture e degli interventi sul territorio. Il segretario cittadino della Lega, Simone Bertolucci, interviene duramente contro il Partito Democratico, accusandolo di mantenere una posizione di contrarietà “prevedibile e ideologica” rispetto all’operato dell’amministrazione guidata dal sindaco Flavio Di Muro. Secondo Bertolucci, il Pd non riconoscerebbe “con onestà intellettuale” il lavoro svolto dall’attuale giunta, preferendo alimentare uno scontro politico che, a suo dire, non tiene conto del bene della città. La Lega rivendica invece una solida filiera istituzionale tra Comune, Regione Liguria, Governo ed enti sovracomunali, che avrebbe permesso di intercettare risorse e opportunità di sviluppo ritenute impensabili fino a pochi anni fa.

I numeri citati dal segretario leghista parlano di circa 290 milioni di euro tra finanziamenti ottenuti e impegni economici già assunti da enti e società riconducibili all’area di governo o regionale, a metà dell’attuale mandato amministrativo. Una cifra che, secondo la Lega, colloca Ventimiglia tra le città italiane con il maggior volume di risorse attivate, segnando una “svolta storica” rispetto al passato. Nel mirino delle critiche anche le posizioni del Pd sulle nuove infrastrutture viarie. Bertolucci definisce “strumentale” l’idea che la realizzazione di nuove strade possa aumentare il traffico, sostenendo invece che le opere previste consentiranno di alleggerire il centro cittadino. In particolare, i residenti di Marina San Giuseppe, Ventimiglia Alta, Latte, delle frazioni e delle zone collinari potrebbero raggiungere o lasciare il casello autostradale evitando il passaggio dal centro e dal cavalcavia, con benefici in termini di viabilità e qualità della vita.

Sul tema della sicurezza idrogeologica e degli argini, la Lega richiama l’alluvione del 2020, ricordando come nei cinque anni precedenti, durante l’amministrazione a guida Pd, non sarebbero stati realizzati interventi strutturali significativi né sugli argini oggi al centro del dibattito né su quelli del centro cittadino. Opere che, secondo Bertolucci, l’attuale amministrazione sta finalmente portando avanti. Pur senza affermare con certezza che tali interventi avrebbero evitato l’alluvione, la Lega sostiene che una maggiore attenzione al territorio e una programmazione più efficace avrebbero potuto ridurre i danni subiti da attività economiche e abitazioni.

La nota si chiude con il pieno sostegno al sindaco Flavio Di Muro e all’azione amministrativa in corso. “Ventimiglia ha oggi davanti a sé un’occasione di sviluppo senza precedenti” – conclude Bertolucci – “e chi continua a dire solo ‘no’ dovrà assumersene la responsabilità politica davanti ai cittadini”.