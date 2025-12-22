Ventimiglia: botta e risposta, il PD replica alla Lega sulla tangenziale di Peglia e sulla messa in sicurezza degli argini

Dopo la nota diffusa dal segretario cittadino della Lega, Simone Bertolucci, che definisce “ideologiche” le posizioni del Partito Democratico sulla tangenziale di Peglia e rivendica presunti risultati amministrativi “concreti”, arriva la replica del segretario del Circolo PD di Ventimiglia, Antonio Stivala, che ritiene necessario “fare chiarezza, una volta per tutte”. Secondo il PD, la richiesta di accesso agli atti avanzata sul progetto non nasce da un rifiuto pregiudiziale, ma da una necessità elementare di trasparenza, valutazione tecnica e responsabilità nell’uso delle risorse pubbliche. “Chiedere documenti, dati e analisi non è ideologia: è il minimo richiesto a chi amministra”, sottolinea Stivala.

Le critiche al progetto della tangenziale di Peglia, spiega il Circolo PD, derivano da un’analisi puntuale delle ricadute sulla viabilità cittadina. Un collegamento che non intervenga in modo strutturale sulle arterie interne rischia infatti di generare un “effetto imbuto”, aggravando la congestione nel centro urbano senza produrre benefici reali alla mobilità complessiva. “Questa non è propaganda politica, ma una valutazione di impatto urbano basata sui dati disponibili e sulle più elementari logiche di pianificazione della mobilità”. Sul tema della messa in sicurezza degli argini, il PD ribadisce di aver espresso parere favorevole agli interventi. Per questo viene definita “strumentale e fuorviante” l’affermazione di Bertolucci secondo cui, durante gli anni di governo del PD, “non sarebbe stato fatto nulla”. Un’accusa giudicata grave, utilizzata – secondo i dem – come “alibi per cancellare le responsabilità di chi ha amministrato dopo”.

Il Partito Democratico ricorda inoltre che la propria esperienza di governo cittadino si è conclusa nel 2019, mentre dal maggio 2019 al giugno 2022 Simone Bertolucci ha ricoperto il ruolo di vicesindaco e assessore con delega alla Protezione Civile. Da qui la domanda posta dal Circolo PD: “Cosa è stato fatto, concretamente, in quegli anni per la messa in sicurezza degli argini nella zona di Peglia e nel centro cittadino?”. E ancora: “Se davvero ‘non è stato fatto nulla’, perché nulla è stato fatto nemmeno nel periodo in cui Bertolucci aveva la responsabilità diretta del settore?”. Il PD richiama infine il ricordo della tempesta Alex del 2020, avvenuta proprio durante il mandato di Bertolucci. “È vergognoso utilizzare eventi tragici che hanno colpito duramente la città come strumento di propaganda politica”, afferma Stivala, auspicando “un confronto sul merito dei problemi reali della città, invece di continuare a riscrivere la storia recente”.