'Cittadini in Comune' incontra Vallecrosia, Marilena Piardi: "Siamo la continuità" (Foto e video)

'Cittadini in Comune' incontra Vallecrosia. La lista a sostegno del candidato sindaco Marilena Piardi che si presenterà alle prossime elezioni amministrative previste il 25 e il 26 maggio, in serata, ha incontrato ed esposto i traguardi raggiunti e gli obiettivi futuri ai cittadini in un evento pubblico sul lungomare organizzato presso il ristorante 'La Balena Bianca'.

Il sindaco pro tempore e candidato sindaco ha presentato tutti i membri della sua squadra. "Ogni progetto nasce dall’ascolto. Ogni proposta ha un volto. Ogni idea ha una storia. È la storia di una squadra che c’è stata, c’è e continuerà ad esserci. Siamo Cittadini in Comune e il nostro nome racconta tutto: siamo cittadini come voi, che credono nella politica del fare, nell’amministrazione trasparente, nella cura quotidiana della città" - dice il candidato sindaco Marilena Piardi - "Portiamo avanti un progetto fatto di serietà, competenza e amore per Vallecrosia. Un progetto dove ogni quartiere conta, ogni persona viene ascoltata, ogni azione lascia un segno. Abbiamo già dimostrato di saper trasformare le idee in realtà. Ora vogliamo continuare a farlo, insieme a voi. Il 25 e 26 maggio fai una scelta semplice ma potente: scegli la continuità, scegli la fiducia, scegli chi ha già costruito, scegli Cittadini in Comune perché il futuro non si promette, si costruisce".

Un momento conviviale con buffet di benvenuto e musica live durante il quale i numerosi presenti hanno potuto ascoltare, conoscere e confrontarsi di persona con il candidato sindaco e la sua lista che puntano a continuare a migliorare Vallecrosia, in particolar modo, secondo il programma elettorale, sviluppando il centro storico, l'istruzione, la cultura, il turismo, le manifestazioni, la promozione territoriale, lo sport, le politiche sociali, lo sviluppo del territorio, l'ambiente, la sicurezza e lo sviluppo economico. Per l'occasione erano presenti anche il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro, l'assessore Domenico Calimera e il consigliere regionale Walter Sorriento.