Nuova scuola media a Vallecrosia, Marilena Piardi: "Cantiere fermo perché la ditta ha dichiarato fallimento" (Foto e video)

"I lavori alla scuola media, purtroppo, sono fermi perché la ditta ha dichiarato fallimento. Come Comune ci stiamo muovendo, con un avvocato, per capire qual è la via migliore per uscire da questo fermo" - fa sapere il sindaco pro tempore e candidato sindaco a Vallecrosia Marilena Piardi riferendosi al cantiere della nuova scuola media.

"A giugno eravamo in attesa dell'ordine degli infissi ma ci siamo accorti che tardavano ad arrivare e così abbiamo capito che c'erano dei problemi. Il cantiere, infatti, si fermò" - racconta il sindaco pro tempore Marilena Piardi - "Ad agosto i lavori si sono fermati per un periodo di vacanza ma a settembre la ditta non si è più palesata e così abbiamo chiesto spiegazioni. Alla fine abbiamo capito che la ditta era in uno stato di fallimento ma finché non lo dichiarava non potevamo fare nulla. Quando la ditta ha dichiarato che era in difficoltà e che non poteva più occuparsi del cantiere, insieme alla Regione, abbiamo interpellato un avvocato per capire come portare avanti questa pratica. Siamo in attesa di poter recedere, con le dovute maniere, il contratto con la ditta vincitrice di un bando per poter chiedere alla seconda ditta di intervenire".

Nel frattempo continuano i lavori della nuova biblioteca cittadina vicino al plesso scolastico. "Abbiamo abbattuto la casetta in cui vi era la polizia locale e, al suo posto, abbiamo costruito una biblioteca, finora Vallecrosia non l'ha mai avuta" - afferma Marilena Piardi, candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative con la lista 'Cittadini in Comune' - "Stanno allestendo i mobili, che finalmente sono arrivati".