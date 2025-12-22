Elezioni provinciali di Imperia, il caso Scajola infiamma il Consiglio comunale di Sanremo: numeri, veleni e ipotesi di ribaltone

La recente tornata delle elezioni provinciali di Imperia continua a far discutere e il dibattito si è acceso anche durante l’ultimo Consiglio comunale di Sanremo. Al centro della discussione, il risultato che ha visto la netta affermazione della lista del presidente Claudio Scajola, capace di conquistare nove seggi su dieci, tra cui quello del sindaco di Sanremo Alessandro Mager. Una polemica forte, nel corso di cui è stato anche evidenziato come sarebbe in discussione un ribaltamento della maggioranza, con la sostituzione di parte della componente politica di centrosinistra con un'altra fazione civica.

Ad aprire il tutto è stato il consigliere Umberto Bellini, che dopo aver sottolineato il successo elettorale ha evidenziato un aspetto politico dal suo punto di vista tutt’altro che secondario: all’interno della maggioranza sanremese non tutti avrebbero sostenuto il sindaco, senza dimenticare la presenza tra gli avversari politici di un componente della maggioranza sanremese, il consigliere del Partito democratico Marco Cassini.

Sulla stessa linea l’intervento del consigliere Massimo Rossano, che ha richiamato l’attenzione su una serie di numeri “che non tornano” nel conteggio dei voti. Un’anomalia che, secondo Rossano, merita chiarimenti e un approfondimento politico, soprattutto alla luce delle dichiarazioni di Scajola, il quale avrebbe espresso la volontà di avere il sindaco di Sanremo al proprio fianco in Provincia, ipotizzando un ruolo di rilievo come la vicepresidenza. Un passaggio che, per Rossano, dovrebbe servire a “voltare pagina” e guardare alla programmazione futura della città.

Ancora più piccato il commento del consigliere dell'opposizione Daniele Ventimiglia, il quale ha sottolineato come tre preferenze siano arrivate dall’opposizione, mentre un voto appunto sarebbe mancato all’interno della maggioranza (escludendo la componente di centrosinistra). Un dato che, secondo il consigliere, dimostra come il buon risultato del sindaco sia stato favorito anche dai voti dell’opposizione. Ventimiglia ha poi allargato lo sguardo alle possibili evoluzioni politiche, legandosi alle recenti voci in merito a un riassetto della maggioranza con l’uscita del Pd e l’ingresso di una componente civica, evidenziando infine le oscillazioni politiche del sindaco, passato dal centrodestra al sostegno del Partito democratico e poi di nuovo al centrodestra in ambito provinciale.

Toni più ironici sono arrivati da Antonino Consiglio, che ha sì fatto i complimenti al sindaco, ma anche a Marco Cassini per il “coraggio” di essersi candidato contro Scajola, sottolineando poi come "in provincia siamo tutti in maggioranza noi come Fratelli D’italia e abbiamo il Pd all’opposizione. A Sanremo l’amministrazione che si dichiara di essere di centrodestra governa insieme al PD e noi siamo in opposizione, direi una grande ammucchiata che definisco il talent Show del Grande Fratello. Anche se noi mai potremmo governare col Pd".

A chiudere il dibattito è stato lo stesso Cassini, che dopo aver riconosciuto il successo del sindaco ha ammesso come il proprio risultato sia stato inferiore alle aspettative. Cassini ha però respinto le accuse di incoerenza, dichiarandosi “confuso” di fronte alle critiche ricevute e ponendo una domanda provocatoria: "Qquale sarebbe stata la reazione se non si fosse candidato o se avesse sostenuto apertamente Scajola e il sindaco? Secondo Cassini, la risposta sarebbe stata la stessa".