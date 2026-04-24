Sanremo: approvata demolizione e ricostruzione con ampliamento del 35% e opere urbanistiche convenzionate in via Semeria

L'amministrazione comunale di Sanremo ha approvato lo schema di convenzione urbanistica relativo ad un permesso di costruire presentato dalla società “Immobiliare Arimondo Srl” per un intervento edilizio in via Padre Semeria 112. Il progetto prevede la demolizione di un fabbricato residenziale e la successiva ricostruzione con un incremento volumetrico fino al 35%, come consentito dalle Norme Generali del Piano Urbanistico Comunale (PUC). L’intervento comporta un aumento del carico urbanistico, rendendo necessaria la stipula di una convenzione con il Comune.

Uno degli aspetti centrali riguarda gli standard urbanistici: sarebbe stato necessario reperire 124,67 metri quadrati di aree pubbliche, pari al 40% della nuova superficie abitabile. Tuttavia, considerata l’assenza di interesse pubblico all’acquisizione di tali spazi, il proponente ha optato per la monetizzazione, versando al Comune 49.411,71 euro. L’operazione comporta inoltre il pagamento del contributo concessorio, calcolato su una superficie complessiva di 579,69 mq, tra nuova costruzione e ristrutturazione, oltre a superfici accessorie. Nel dettaglio, gli importi comprendono: costo di costruzione, oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed ulteriori quote previste da normative regionali per un totale complessivo pari a 89.665,85 euro. La convenzione stabilisce anche che il soggetto attuatore si impegni a realizzare opere di urbanizzazione primaria per un valore di 37.160,63 euro, da definire successivamente in accordo con gli uffici comunali competenti.

Nel provvedimento si sottolinea come lo schema approvato sia coerente con gli obiettivi di riqualificazione urbanistica, architettonica e ambientale dell’area interessata. Il Responsabile del procedimento, Dott. Luca Palagi, ha curato l’istruttoria, mentre la firma della convenzione sarà affidata al dirigente del settore competente, con possibilità di apportare “lievi modifiche non sostanziali” in fase di stipula. La delibera evidenzia che l’intervento avrà riflessi economici e patrimoniali per l’Ente, sia in termini di opere pubbliche realizzate sia per i versamenti legati agli oneri di urbanizzazione, mentre la supervisione dei lavori sarà garantita attraverso collaudatori e verifiche dirette degli uffici comunali.