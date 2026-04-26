Auto distrugge il dehors del bar 'Il Muretto' nella notte: danni ingenti e pirata fugge senza lasciare tracce (Foto)

Arriva al mattino per iniziare una normale giornata di lavoro e si ritrova il dehors completamente distrutto. E’ accaduto ieri al titolare del bar ‘Il Muretto’ di via Cristoforo Colombo, che senza sapere nulla ha trovato tavoli e sedie all’aria, per un’auto che poche ore prima è finito nel dehors.

Il titolare del locale, pensando che il proprietario dell’auto si facesse vivo nel corso della giornata di ieri per chiedere scusa ed evidenziare che si sarebbe rivolto all’assicurazione per il pagamento dei danni, ha deciso di rendere pubblico quanto accaduto. Il fatto è avvenuto nella notte tra venerdì e ieri ed è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza del locale, esattamente alle 2.52. Un’auto, una fiat 600, ha polverizzato fioriere, sedie e tavoli del dehor del locale, provocando danni particolarmente ingenti. L’unica fortuna è che l’incidente è avvenuto a bar già ampiamente chiuso, provocando solo danni e nessun ferito.

Il titolare ha presentato regolar denuncia ed ora gli inquirenti risaliranno al proprietario dell’auto, fuggito subito dopo, sia con l’ausilio delle telecamere del locale che con i pezzi dell’auto sparsi nel dehors.