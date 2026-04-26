Triora protagonista su Pasta Grannies: Nonna Teresa e i sugeli portano la Valle Argentina nel mondo

C’è anche Triora e la sua Valle Argentina tra i luoghi scelti da Pasta Grannies, il celebre canale YouTube che racconta la cucina tradizionale italiana attraverso le mani delle nonne. Protagonista, questa volta, è Nonna Teresa di Verdeggia, che ha portato davanti alle telecamere le sue specialità locali, tra cui gli immancabili sugeli, simbolo della tradizione gastronomica del territorio. L’annuncio, dato dalla Pro Loco di Triora, anticipa la pubblicazione del video nei prossimi giorni, creando già grande attesa per un contenuto che promette di valorizzare non solo la cucina locale, ma anche il borgo e l’intera valle.

Pasta Grannies non è un semplice canale di cucina: è un vero e proprio progetto culturale. Creato nel 2014 dalla food writer britannica Vicky Bennison, nasce con l’obiettivo di preservare ricette e tecniche tradizionali a rischio scomparsa . Nei suoi video, girati in tutta Italia, protagoniste sono le nonne – spesso ultranovantenni – che mostrano come realizzare a mano pasta e piatti tipici tramandati da generazioni. Il progetto ha raccolto centinaia di testimonianze, trasformandosi in un archivio vivente della cucina italiana. Con pubblicazioni settimanali e un pubblico internazionale, il canale è diventato un punto di riferimento per chi cerca autenticità, tradizione e storie di vita legate al cibo .

La partecipazione di Nonna Teresa rappresenta molto più di una semplice apparizione: è una opportunità di visibilità globale. I video di Pasta Grannies, seguiti da milioni di utenti in tutto il mondo, raccontano non solo le ricette ma anche i paesaggi, i borghi e le identità locali. In questo senso, la presenza di Verdeggia e Triora offrirà una promozione preziosa per il territorio, capace di attrarre curiosi, appassionati di cucina e potenziali turisti. La Valle Argentina, con le sue tradizioni ancora vive e autentiche, si conferma così un luogo ideale per raccontare quella cucina domestica che è l’anima più vera dell’Italia.

Tra i piatti presentati, spiccano i sugeli, una preparazione tipica che racchiude storia, semplicità e legame con il territorio. È proprio questa autenticità che rende i contenuti di Pasta Grannies così apprezzati: ricette genuine, gesti antichi e storie personali. Per Triora e la Valle Argentina, questa è una straordinaria occasione di promozione internazionale, capace di coniugare cultura, tradizione e turismo attraverso uno dei linguaggi più universali: quello del cibo.

(Foto tratte dal profilo Facebook della Pro Loco di Triora)