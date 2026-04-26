L’illustratore sanremese Larry Camarda ospite al COMICON di Napoli: il talento ligure tra gli autori della grande Area Tavole Originali

L’illustratore sanremese Larry Camarda sarà tra gli ospiti del COMICON di Napoli, uno dei più importanti festival internazionali dedicati alla Cultura Pop. L’autore parteciperà all’evento presso lo stand di Venere Comics, all’interno della prestigiosa Area Tavole Originali, situata a ridosso dell’Artists Hall, cuore creativo della manifestazione.

L’area ospiterà alcuni dei nomi più rilevanti del fumetto italiano e internazionale. Tra questi:

Lorenzo Pastrovicchio, Alessandro Pastrovicchio e Giada Perissinotto, presenti con il loro stand per firme, commission e vendita di tavole originali.

Fabio Celoni e Paolo Mottura, anche loro disponibili per firme, commission e originali.

Simone Bianchi (True – Simone Bianchi Art), con un’ampia selezione di tavole, poster, litografie e materiali esclusivi.

CArt Gallery, rappresentante italiano della CGC, che porterà opere dalla propria galleria e ospiterà per tutti i quattro giorni Simone Gabrielli, Leandro Fernandez, Lisandro Estherren e Luca Baldi.

Venere Comics (Luisa Cautiero), che proporrà originali e rarità dal mondo del collezionismo e ospiterà Larry A. Camarda e Marco Itri (per commission contattare Filippo Marzo).

True Believer Print, con una selezione di litografie firmate e la presenza dell’artista Federico Mele.

Associazione La Nona Arte, che presenterà il volume dedicato alle Carte di Rat-Man e il nuovo numero della rivista su Milo Manara.

Leo Ortolani sarà allo stand della Nona Arte: Venerdì ore 13–14 / Sabato ore 14–15

Milo Manara sarà presente: Venerdì ore 12–13 Le dediche di Ortolani e Manara saranno riservate esclusivamente ai soci dell’Associazione La Nona Arte.

Galleria Huberty & Breyne, con una selezione di originali di Manara, Bilal, Moebius e altri grandi maestri.

La presenza di Larry Camarda al COMICON rappresenta un ulteriore riconoscimento per l’illustratore sanremese, sempre più apprezzato nel panorama nazionale del fumetto e dell’illustrazione.