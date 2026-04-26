Prestiti in calo nel 2026: tassi più bassi e a Imperia si richiedono gli importi più alti per la cessione del quinto

Prosegue nel primo trimestre del 2026 il trend di calo dei tassi di interesse sul mercato dei finanziamenti in Italia, con condizioni sempre più favorevoli per i consumatori. Secondo l’Osservatorio Finanziamenti di Segugio.it, il TAEG medio dei prestiti personali è sceso sotto l’8%, passando dall’8,14% di febbraio al 7,94% di marzo. Più stabili invece i tassi per la cessione del quinto: 6,61% per i dipendenti privati e 5,74% per i dipendenti pubblici, mentre per i pensionati si registra un lieve calo al 7,97%. “In questo momento l’accesso al credito per i consumatori risulta più conveniente rispetto al recente passato”, ha commentato Matteo Favaro, sottolineando come le cessioni del quinto restino tra le soluzioni più vantaggiose.

Prestiti personali: in Liguria media di 12.400 euro

In Liguria, la richiesta media per i prestiti personali nel 2026 si attesta a 12.400 euro, con la liquidità come principale finalità (30,2%), seguita dal consolidamento (23%) e dall’acquisto di auto usate (20,2%). Tra le province, Savona registra gli importi più elevati, mentre La Spezia i più contenuti.

Cessione del quinto: Imperia in testa per importi richiesti

È però sul fronte della cessione del quinto che emerge con forza la provincia di Imperia, che nel primo trimestre del 2026 si distingue per diversi indicatori chiave.

Importo medio più alto della regione: 24.392 euro

Durata media più breve: 7 anni e 7 mesi

Età media più elevata dei richiedenti: 59 anni e 5 mesi

Un quadro che evidenzia come a Imperia si concentri una domanda più matura e orientata a importi consistenti.

A livello regionale, oltre un terzo delle richieste arriva da dipendenti privati (41,3%), seguiti da dipendenti pubblici (33,1%) e pensionati (25,6%). L’importo medio complessivo per questa tipologia di finanziamento è pari a 21.500 euro. In sintesi, il 2026 si apre con tassi in discesa e maggiore accessibilità al credito, mentre la provincia di Imperia si conferma un punto di riferimento in Liguria per importi più elevati e profilo anagrafico dei richiedenti più alto, soprattutto nel segmento della cessione del quinto.