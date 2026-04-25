25 aprile, Vallecrosia al Mare celebra l'81° anniversario della Liberazione (Foto)

Santa messa, corteo e deposizioni di corone d'alloro. Vallecrosia al Mare celebra l'81° anniversario della Liberazione.

L'Amministrazione comunale, i consiglieri regionali Armando Biasi e Veronica Russo, autorità militari e religiose, la polizia locale, la Croce Azzurra Misericordia, gruppi d'arma e associazioni si sono riuniti, questa mattina, per la celebrazione della santa messa nella chiesa di San Rocco. Alla conclusione della funzione religiosa, è partito un corteo verso il monumento ai caduti presso i giardini pubblici di via San Rocco dove è stata deposta una corona d'alloro e si sono tenuti l'onore ai caduti, l'orazione ufficiale del professor Veziano, ricercatore e studioso dell'istituto storico della resistenza, e i saluti del sindaco Fabio Perri.

"Oggi celebriamo il 25 aprile, una data fondativa per la nostra Repubblica e per la libertà di cui tutti godiamo" - dice il sindaco Fabio Perri parlando a nome dell’Amministrazione comunale - "Questa ricorrenza è un momento di unità e non di divisione. Una giornata che appartiene a tutta la comunità, senza distinzioni, e che parla ai valori condivisi di democrazia, libertà, rispetto e rispetto delle regole. Il 25 aprile è la festa di tutta Italia: un’occasione per riflettere insieme sulla nostra storia e per rinnovare, come comunità, l’impegno verso un futuro fondato sul dialogo, sulla coesione e sul bene comune".

In seguito, corone d'alloro sono state lasciate davanti al monumento ai marinai d'Italia sul lungomare Marconi, al monumento ai partigiani del mare, al monumento degli alpini, al cippo dei partigiani nel cimitero e alla lapide dei caduti nel centro storico.