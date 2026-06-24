Riviera Trasporti, tra le voci per l’incarico di amministratore unico spunta anche il nome di Marco Prestileo

Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza per la futura nomina dell’amministratore unico di Riviera Trasporti S.p.A. figura anche quello di Marco Prestileo, ex city manager del Comune di Ventimiglia durante l’amministrazione guidata da Gaetano Scullino. Al momento, tuttavia, si tratta esclusivamente di indiscrezioni e non vi è alcuna conferma ufficiale. Nei giorni scorsi la Provincia di Imperia ha pubblicato l’avviso per le nomine e designazioni di competenza del presidente della Provincia, relativo proprio alla scelta dell’amministratore unico della società di trasporto pubblico e dei componenti del collegio sindacale. Le candidature potranno essere presentate entro le 12 di mercoledì 24 giugno.

Interpellato sulla possibilità di assumere la guida di Riviera Trasporti, Prestileo ha spiegato di non avere ricevuto alcuna comunicazione ufficiale. "Assolutamente no, nel senso che ho visto che è uscito un bando di Riviera Trasporti", ha dichiarato, aggiungendo di essere a conoscenza delle voci che circolano sul suo conto. "Il mio nome sicuramente l’avevo già sentito girare», ha affermato. Tuttavia, l’ex dirigente ha precisato: «Io di incarichi ancora non ne ho avuti, non lo so, vedremo".

Prestileo ha inoltre sottolineato di non essere a conoscenza delle tempistiche che porteranno alla scelta del nuovo vertice della società: "Non so neanche quando ci sarà un’assemblea per la nomina". Pur senza confermare alcuna candidatura, ha riconosciuto il peso dell’eventuale incarico in una fase particolarmente delicata per l’azienda. "Certamente, è una grande responsabilità anche perché non è che sia una società semplice da gestire", ha osservato.

Per il momento, dunque, il nome di Marco Prestileo resta tra quelli indicati dal tam tam politico e istituzionale, ma senza alcun riscontro ufficiale. Saranno le procedure previste dall’avviso pubblicato dalla Provincia e le successive decisioni degli organi competenti a chiarire chi sarà chiamato a guidare Riviera Trasporti nei prossimi anni.