Taggia vede la luce in fondo al tunnel: il mare migliora e il sindaco fissa l'obiettivo, "Revocare divieto balneazione entro il fine settimana"

Dopo giorni di emergenza, polemiche e pesanti ripercussioni sul turismo, ad Arma di Taggia inizia finalmente a intravedersi uno spiraglio. Le ultime analisi effettuate sulle acque del litorale stanno infatti restituendo risultati incoraggianti e il Comune guarda con crescente ottimismo ai prossimi campionamenti di Arpal, che potrebbero rappresentare il passaggio decisivo verso la revoca del divieto di balneazione.

L'obiettivo è chiaro: riaprire il mare il prima possibile. "Gli ultimi dati che abbiamo ricevuto, seppur ancora parziali, stanno dando riscontri favorevoli e assolutamente nella norma", spiega il sindaco Mario Conio. "Oggi Arpal effettuerà un nuovo ciclo di campionamenti. Se tutto procederà come gli indicatori ci stanno facendo sperare, l'obiettivo è arrivare entro il fine settimana alla revoca dell'ordinanza di divieto di balneazione. Naturalmente non dipende dal Comune: dovremo attendere gli esiti ufficiali delle analisi di Arpal".

Il miglioramento registrato nelle ultime ore rappresenta il primo vero segnale positivo dall'inizio dell'emergenza provocata dalla rottura del collettore fognario in corrispondenza del cantiere del nuovo ponte sull'Argentina, vicenda che ha costretto il Comune a vietare la balneazione lungo tutto il litorale nel momento più delicato della stagione estiva.

Proprio sui lavori in corso, il sindaco tiene però a fare chiarezza, anche alla luce delle numerose discussioni nate sui social network. "Occorre distinguere le varie fasi dell'intervento", spiega. "La riparazione definitiva della condotta richiederà ancora diversi mesi, ma questo non significa che l'emergenza sia ancora quella dei primi giorni. Oggi la situazione è profondamente cambiata".

Conio ricostruisce quindi il lavoro svolto nelle ultime settimane. La prima priorità era impedire che la rottura della tubazione provocasse continui sversamenti in mare. "Il problema nasce dal fatto che la condotta danneggiata non riusciva più a scaricare correttamente i reflui, facendo andare in pressione il sistema fino all'attivazione dello sfioratore a mare. Per questo era fondamentale abbassare continuamente il livello della rete fognaria attraverso gli spurghi e le pompe provvisorie, così da evitare nuovi scarichi. Questo intervento urgente ha consentito di limitare al massimo, se non addirittura eliminare, gli sversamenti verso il mare".

La fase emergenziale, dunque, può considerarsi sostanzialmente superata. "Adesso si sta completando una seconda fase, con la realizzazione di una vasca dotata di pompe che renderà stabile questo sistema provvisorio. Solo successivamente si potrà procedere con la terza fase, cioè il rifacimento definitivo della tubazione e il ripristino completo dell'infrastruttura".

Parallelamente il Comune guarda già anche al fronte dei risarcimenti. L'amministrazione, infatti, sostiene di essere stata costretta a intervenire direttamente per fronteggiare l'emergenza, sostituendosi di fatto al gestore del servizio. "Abbiamo sostenuto circa 20 mila euro di spese per gli interventi urgenti, in particolare per gli spurghi continui della rete fognaria. Si tratta di costi che non spettavano al Comune e per questo chiederemo il relativo risarcimento".

Ma non è soltanto il danno economico diretto a preoccupare Palazzo Civico. C'è anche quello, ben più difficile da quantificare, legato all'immagine turistica della città. "Abbiamo affidato a un legale l'incarico di tutelare il Comune anche sotto questo profilo. Quanto accaduto ha inevitabilmente inciso sull'immagine di Taggia e di Arma in un momento cruciale della stagione estiva e anche questo aspetto dovrà essere valutato".

Dopo giorni segnati da spiagge deserte, prenotazioni cancellate e attività costrette a reinventarsi per limitare le perdite, il conto alla rovescia verso la riapertura del mare sembra quindi essere iniziato. Tutto dipenderà ora dai campionamenti di Arpal previsti per domani: saranno loro a stabilire se il miglioramento registrato nelle ultime ore sarà sufficiente per riportare finalmente i bagnanti in acqua e chiudere una delle emergenze più pesanti che il litorale tabiese abbia vissuto negli ultimi anni.