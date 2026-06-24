Taggia guarda oltre l’emergenza mare, Cerri: “Serve fiducia, lavoriamo per tornare presto alla normalità”

L’emergenza legata al divieto di balneazione continua inevitabilmente a fare da sfondo all’estate di Taggia. Anche durante la presentazione del calendario degli eventi che animeranno i prossimi mesi, non è mancato un riferimento alla situazione del litorale, con un messaggio improntato alla fiducia e alla volontà di guardare avanti.

A intervenire è stata la consigliera comunale e regionale Chiara Cerri, che ha sottolineato come in questo momento sia fondamentale mantenere alta l’attenzione, nel rispetto dei tempi tecnici necessari per arrivare alla riapertura del mare. "Comprendiamo perfettamente la preoccupazione e il disagio che questa situazione sta generando. Ci auguriamo che nel più breve tempo possibile si possa tornare alla normalità e che gli esiti dei controlli consentano la ripresa della balneazione".

Cerri ha quindi evidenziato il lavoro che si sta portando avanti in questi giorni, spiegando che il percorso è inevitabilmente legato ai tempi delle analisi. "In questi giorni stiamo lavorando per garantire il massimo coordinamento e una comunicazione costante, nel rispetto dei tempi tecnici necessari per le analisi, che purtroppo non sono immediati. In questa fase è importante concentrarsi sulla risoluzione del problema e continuare a credere nella ripartenza del territorio".

Parole che arrivano mentre il Comune attende i prossimi campionamenti di Arpal, dai quali dipenderà la possibile revoca dell’ordinanza di divieto di balneazione.

Nel corso della presentazione è arrivato anche il messaggio di Dumarte, che ha voluto ribadire il forte legame con la città e l’importanza di continuare a promuoverne l’immagine anche in un momento complesso. "Questo è il momento di essere uniti e di spingere tutti nella stessa direzione. Io non sono nata in questa città, ma l’ho scelta. E come l’ho scelta io, il nostro obiettivo è fare in modo che continuino a sceglierla anche i turisti".