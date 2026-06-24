Sanremo: ai Tre Ponti torna il parcheggio a pagamento, tariffa da un euro l’ora fino a metà settembre

Torna anche per l’estate 2026 il parcheggio a pagamento nell’area di strada Tre Ponti. La Giunta ha approvto una misura già adottata negli ultimi anni con l’obiettivo di regolare l’afflusso di veicoli in una delle zone balneari più frequentate della città. Secondo quanto evidenziato nel provvedimento, l’esperienza maturata nelle precedenti stagioni estive ha prodotto “risultati positivi sotto il profilo dell’incolumità e della sicurezza pubblica”, consentendo una gestione più ordinata degli stalli di sosta e riducendo il rischio di congestioni e ingorghi una volta raggiunta la capienza massima dell’area.

La delibera prevede l’applicazione di una tariffa di 1 euro all’ora, con pagamento richiesto nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 18. Il regime tariffario sarà in vigore nei giorni 27 e 28 giugno, dal 1° luglio al 31 agosto e nei weekend del 5-6 e 12-13 settembre 2026. Al di fuori di queste date la sosta resterà gratuita. L’amministrazione sottolinea che gli introiti derivanti dai parcheggi saranno destinati alla copertura dei costi di gestione e controllo degli accessi all’area. Prevista inoltre una deroga per alcuni residenti. Saranno infatti esentati dal pagamento gli abitanti di strada Tre Ponti e quelli residenti ai civici 52, 54, 56, 58, 60 e 62 di corso Mazzini, ai quali sarà possibile richiedere gratuitamente un apposito pass. Il permesso sarà rilasciato per una sola autovettura per nucleo familiare e soltanto nei casi in cui non sia disponibile un posto auto o parcheggio privato ad uso esclusivo nelle immediate vicinanze.

Nel testo della delibera la Giunta evidenzia come il provvedimento venga adottato in deroga ai termini ordinari per l’approvazione delle tariffe, trattandosi di una misura temporanea finalizzata a garantire la sicurezza pubblica nell’area interessata.