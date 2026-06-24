Ventimiglia, la 1D del Fermi-Polo-Montale brilla in Italia: 13° posto nazionale per la cittadinanza digitale

Un importante riconoscimento a livello nazionale porta lustro all'Istituto "Fermi-Polo-Montale" di Ventimiglia. La classe 1D dell'indirizzo Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale ha infatti conquistato un prestigioso 13° posto su 142 scuole partecipanti provenienti da tutta Italia, distinguendosi con un progetto dedicato alla cittadinanza digitale e al contrasto della povertà educativa.

Un risultato che premia l'impegno degli studenti e dei docenti coinvolti e che conferma la capacità dell'istituto ventimigliese di proporre percorsi formativi innovativi e attenti alle sfide della società contemporanea.

Grande la soddisfazione della dirigente scolastica Maria Grazia Blanco, che ha sostenuto fin dall'inizio la partecipazione all'iniziativa. "Questo risultato testimonia l'attenzione della scuola verso progetti di alto valore educativo e civico, capaci di formare cittadini consapevoli e responsabili", sottolineano dall'istituto.

Il progetto rientra nel programma InClasse, promosso dalla Fondazione Articolo 49, realtà impegnata nella diffusione di percorsi educativi rivolti alle scuole italiane e alle scuole italiane all'estero. L'obiettivo è quello di contrastare la povertà educativa attraverso strumenti capaci di favorire conoscenza, partecipazione e consapevolezza.

Al centro del percorso affrontato dagli studenti della 1D c'è il tema della cittadinanza digitale, oggi più che mai fondamentale per le nuove generazioni. I ragazzi hanno approfondito le opportunità offerte dal mondo online, imparando allo stesso tempo a riconoscerne rischi e criticità, sviluppando competenze indispensabili per una navigazione sicura e responsabile.

Un valore aggiunto del progetto è rappresentato dalla possibilità, per gli studenti, di accedere al percorso che conduce al conseguimento del Patentino Digitale, certificazione che attesta competenze e consapevolezza nell'utilizzo degli strumenti digitali.

A garantire la qualità dell'iniziativa è un modello educativo fondato su rigore scientifico, competenza e innovazione didattica, sviluppato dal team della Fondazione Articolo 49 in collaborazione con importanti realtà accademiche. Tra queste figura il contributo della professoressa Maria Adelaide Gallina, docente del Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'Educazione dell'Università di Torino.

Il brillante piazzamento ottenuto dalla classe ventimigliese rappresenta dunque molto più di una semplice graduatoria: è la conferma di una scuola che investe nella formazione integrale degli studenti e che si propone come laboratorio di cittadinanza attiva, preparando i futuri professionisti del settore socio-sanitario ad affrontare con consapevolezza le sfide del mondo reale e digitale.