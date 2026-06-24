Sanremo, riapertura vicina per l'ecopunto di piazza Muccioli: entro fine mese il ritorno alla normalità

Nei prossimi giorni l'ecopunto di piazza Muccioli dovrebbe rientrare alla base: i lavori interni sono ormai stati terminati, a quanto riferiscono i vertici di Amaie Energia, e dovrebbero essere avviati in questi giorni i lavori per riposizionare tutto il materiale all'interno del point, così da permetterne il ritorno in funzione nella vecchia modalità.

Dovrebbe essere questione di giorni ormai, entro la fine del mese dovrebbe essere tutto sistemato, andando così anche a liberare lo spazio della piazza, dove sono stati posizionati diversi bidoni per permettere la continuazione del servizio, andando però a occupare la porzione di piazza antistante all'effettivo ingresso, con i bidoni per la raccolta esposti all'aperto a ridosso dell'ingresso dell'istituto Colombo.

Ora l'attesa è quindi per l'effettiva riapertura della sede dell'ecopunto e il riposizionamento dei bidoni all'interno, restituendo anche un decoro urbano maggiore all'area. Una situazione anche utile per il personale: è della giornata di ieri infatti la notizia di un operatore colpito da un colpo di calore. Il ritorno al chiuso, specie con il caldo in aumento, non può che giovare anche loro.