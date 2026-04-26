Sanremo, due alberi per Melvin Jones: i Lions celebrano ambiente e memoria nel giardino dedicato al fondatore (Foto)

In occasione della Settimana per l’Ambiente dei Lions, il Lions Club Sanremo Host ha realizzato un service di grande valore ecologico e simbolico: la piantumazione di due alberi nel giardino dedicato a Melvin Jones, figura fondamentale per il movimento lionsiano.

Fondatore nel 1917 dell’International Association of Lions Clubs, Melvin Jones è ricordato come il “padre” dei Lions, un visionario che ha saputo trasformare un semplice club in una rete globale impegnata nel servizio alla comunità. Il suo motto, “We Serve”, continua ancora oggi a guidare l’azione dei Lions nel mondo, con particolare attenzione ai temi della vista, dell’ambiente e dei bisogni umani.

Proprio nel giardino a lui intitolato, luogo simbolico e particolarmente caro ai soci, sono stati messi a dimora un pino e una quercia, specie tipiche della macchia mediterranea. Una scelta non casuale, che punta a valorizzare il patrimonio naturale locale e a contribuire concretamente alla lotta contro il cambiamento climatico. Il presidente del club, Giorgio Cravaschino, ha espresso un sentito ringraziamento ai Rangers d’Italia della sede di Sanremo e ai Maestri del Lavoro, il cui supporto si è rivelato essenziale per la riuscita dell’iniziativa. Un ringraziamento è stato rivolto anche al vicesindaco Fulvio Fellegara, presente alla cerimonia.

“Questo service non è solo un gesto verde, ma un omaggio al nostro fondatore e un impegno concreto per l’ambiente, reso ancora più significativo dal contesto del giardino Melvin Jones”, ha dichiarato Cravaschino. L’iniziativa conferma e rafforza il ruolo dei Lions nella tutela del territorio sanremese, coniugando sostenibilità e memoria storica in un’azione concreta e partecipata.