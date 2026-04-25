Taggia, grande partecipazione per l’81° anniversario della Festa della Liberazione: città in piazza per la memoria (Foto)

Si è svolta questa mattina a Taggia la celebrazione per l’81° anniversario della Festa della Liberazione, con una massiccia partecipazione di cittadini, associazioni e rappresentanze istituzionali, a conferma del forte legame della comunità con i valori della Resistenza.

La cerimonia si è aperta con il raduno sul sagrato della Basilica della Madonna Miracolosa e la Santa Messa, per poi proseguire con il corteo accompagnato dalla Banda “Pasquale Anfossi”. Molto sentito il momento della deposizione delle corone d’alloro presso i monumenti cittadini, accolto da un pubblico numeroso e partecipe.

Particolarmente significativo anche il momento degli interventi istituzionali presso il monumento di via Ottimo Anfossi, dove si sono susseguiti i saluti del presidente ANPI Silvio Cermelli, del sindaco Mario Conio e dei rappresentanti dei Consigli Comunali dei Ragazzi e delle Ragazze. L’orazione ufficiale del giornalista e scrittore Daniele La Corte ha richiamato l’attenzione sui valori della libertà e della democrazia, sottolineati anche dalle esibizioni del coro “Mille voci, una voce”.

La giornata si è conclusa tra applausi e commozione, con una forte partecipazione popolare che ha reso la commemorazione un momento di unità, memoria condivisa e riflessione collettiva.