Da Barbarina a Sanremo tutto esaurito per l’incontro con Doriana Fraschiroli su alimentazione consapevole

Grande partecipazione e sold out per l’incontro dello scorso 23 aprile da Barbarina a Sanremo, che ha visto protagonista Doriana Fraschiroli, curatrice del percorso dedicato all’alimentazione consapevole. L’iniziativa, promossa dal Centro Aiuto alla Vita in collaborazione con I Deplasticati e con il patrocinio di Fidapa Sanremo, è stata realizzata grazie al sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo.

L’appuntamento ha registrato un forte entusiasmo e una partecipazione attiva, con il pubblico coinvolto in un percorso che ha unito sostenibilità e benessere alimentare. Durante l’incontro sono stati presentati piatti preparati in modo naturale e sostenibile, con un’attenzione particolare agli ingredienti di stagione, particolarmente apprezzati dai presenti.

A rendere l’esperienza ancora più coinvolgente è stato il momento finale dedicato alla degustazione, che ha permesso ai partecipanti di “assaporare concretamente le proposte illustrate”, trasformando la teoria in esperienza diretta.

Il ciclo di incontri proseguirà con un nuovo appuntamento fissato per il 21 maggio alle 18:30, sempre da Barbarina. Il corso è gratuito, ma con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni: 329 588 3079.