Il Mito di Andromeda rivive a Bordighera: Giacomo Barberis tra pittura e narrazione immersiva

L’Accademia Balbo apre le porte a una nuova e suggestiva esperienza artistica con la mostra di Giacomo Barberis, ospitata presso la Galleria di Via Lamboglia 3 a Bordighera. L’artista propone una rilettura intensa e contemporanea del mito classico di Andromeda, attraverso un percorso che intreccia narrazione e pittura. Al centro dell’esposizione, il dialogo tra parola e immagine, in cui Barberis accompagna il pubblico in un viaggio evocativo tra le sue opere più recenti. La mostra non si limita a una semplice esposizione, ma si configura come un vero e proprio racconto dal vivo, capace di coinvolgere lo spettatore in modo diretto.

“Il mito di Andromeda” prende forma attraverso una serie di dipinti che reinterpretano la storia in chiave personale, arricchiti dalla voce dell’artista che ne svela significati, simboli e suggestioni. L’inaugurazione è prevista per il 1° maggio alle ore 17, con un vernissage che darà ufficialmente avvio all’evento. La mostra proseguirà nei giorni 2, 3, 9 e 10 maggio, con apertura al pubblico dalle ore 16:30 alle 18:30. Un elemento distintivo dell’iniziativa è la presenza attiva dell’artista: ogni giorno alle ore 17:30 Barberis guiderà i visitatori attraverso l’esposizione, riproponendo il racconto del mito e offrendo un’esperienza immersiva e sempre rinnovata.

Un appuntamento che unisce arte, cultura e narrazione, trasformando la visita in un momento di incontro diretto con il processo creativo e interpretativo dell’artista.