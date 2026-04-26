Ospedaletti, viale dei Pepi nel degrado tra pericoli e incuria: residenti chiedono interventi urgenti e sicurezza (Foto)

Viale dei Pepi ad Ospedaletti nel degrado. Molti dei residenti avevano segnalato la situazione già mesi addietro e tornano ora alla carica, per chiedere un intervento risolutivo.

Nella via di cornice della città delle rose, come si vede nelle foto, si trovano pali dell’illuminazione con cavi scoperti e basi ormai pericolanti, dissuasori divelti e abbandonati, marciapiedi impraticabili perché invasi da piante ed erbacce.

Gli stessi residenti puntano l’indice anche sulla situazione di via Cavour, sul famoso ‘circuito’ e dove, a causa della velocità di auto e moto che scendono in città, in molti rischiano incidente. Sulla strada non esiste un marciapiedi per i pedoni e, sempre secondo i residenti, non sono stati reinstallati i dissuasori tolti per le manifestazioni.