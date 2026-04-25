SS20 Airole, incidente in scooter: due 15enni feriti, uno con frattura esposta del femore portato al Santa Corona

Grave incidente, poco prima delle 13 sulla Statale 20 del Colle di Tenda ad Airole, che ha coinvolto due ragazzi di 15 anni in scooter, rimasti feriti in seguito a una caduta autonoma. Secondo le prime informazioni, i due avrebbero fatto tutto da soli, senza il coinvolgimento di altri veicoli.

Il primo giovane è stato trasferito in urgenza all’ospedale Santa Corona con l’elicottero/mezzo di soccorso (Grifo), in condizioni serie a causa di una frattura esposta del femore. Il secondo ragazzo è stato invece accompagnato al Pronto Soccorso di Sanremo, dove è stato preso in carico per un trauma facciale. Le condizioni dei due feriti sono al momento sotto osservazione. Le autorità stanno ricostruendo con precisione la dinamica dell’accaduto.