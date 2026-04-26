Blitz contro il commercio abusivo in centro a Sanremo: fuggi fuggi tra la folla e merce falsa sequestrata (Foto)

Serata movimentata, quella di ieri nel cuore di Sanremo, dove un blitz della Polizia Locale contro il commercio abusivo ha creato momenti di tensione tra residenti e turisti. L’operazione si è svolta nella centralissima via Matteotti, nei pressi dell’incrocio con via Corradi, zona particolarmente affollata nelle ore serali. Gli agenti, guidati dal comandante Asconio, sono intervenuti con discrezione sorprendendo tre venditori abusivi intenti a commercializzare merce con marchi contraffatti.

Alla vista delle divise, i venditori si sono dati alla fuga, dando vita a un concitato fuggi fuggi tra la folla. Durante la corsa hanno abbandonato gran parte della merce, tra cui orologi, borse e pochettes risultate false. “L’intervento è stato condotto con la massima attenzione per garantire la sicurezza dei presenti”, fanno sapere fonti della Polizia Locale. Tutta la merce è stata recuperata e posta sotto sequestro, ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nonostante il trambusto, nessun civile è rimasto coinvolto o ferito, grazie all’azione prudente degli agenti che hanno operato salvaguardando l’incolumità delle numerose persone presenti.

L’episodio conferma l’attenzione delle forze dell’ordine nel contrasto al fenomeno del commercio abusivo, particolarmente diffuso nelle aree più frequentate della città.