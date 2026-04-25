Incendio in via Margotti, migliorano i pazienti: niente trasferimento in iperbarica, sette ricoverati in osservazione

Si aggiornano le condizioni delle persone coinvolte nell’incendio divampato nella serata di ieri in via Margotti a Sanremo. Il paziente più grave, inizialmente considerato a rischio trasferimento per trattamento in camera iperbarica, è ora in miglioramento: al momento non è più necessario il trasferimento e resta ricoverato in osservazione breve intensiva (Obi), comunque in prognosi riservata.

Nel corso delle ultime ore si sono inoltre autopresentati altri due pazienti, portando a sette il totale delle persone attualmente ricoverate al pronto soccorso di Sanremo, tutte sotto osservazione per intossicazione da fumo. Il quadro clinico generale appare in evoluzione positiva: quattro pazienti potrebbero essere dimessi nelle prossime ore, qualora non si registrino nuove urgenze e se le condizioni continueranno a migliorare.

Resta dunque sotto controllo la situazione sanitaria legata al rogo che, nella notte, ha costretto numerosi residenti a lasciare le proprie abitazioni tra paura e tensione. Le verifiche proseguono mentre lentamente si torna alla normalità, anche se l’impatto dell’accaduto resta forte tra gli abitanti della palazzina.