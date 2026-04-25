Sanremo, incendio in una palazzina popolare: uomo ubriaco appicca il fuoco, evacuati i residenti e molti intossicati (Foto e Video)

Si è sfiorata la tragedia, questa sera poco dopo le 22.30, in una palazzina popolare di via Margotti a Sanremo, dietro il plesso scolastico. Secondo una prima ricostruzione e raccogliendo le testimonianze dei residenti, un uomo di circa 50 anni, già noto per episodi simili, avrebbe dato fuoco all’appartamento in cui vive al primo piano, per motivi ancora al vaglio degli inquirenti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco insieme al personale medico del 118, le ambulanze della Croce Rossa, della Croce Verde di Arma e della Misericordia di Sanremo. Molti gli intossicati per il fumo acre che è uscito dal terrazzo e che, attraverso le scale, si è incuneato nell’intero stabile.

I residenti si sono affacciati ai balconi ed alle finestre per cercare di respirare mentre si è messa in moto la macchina dei soccorsi. I pompieri hanno spento le fiamme e tratto in salvo l’uomo che era nell’appartamento dato alle fiamme. Contemporaneamente i soccorritori hanno tirato fuori dalla palazzina tutti i residenti, soccorrendone diversi rimasti intossicati. Alcuni di loro sono stati portati in ospedale per le cure del caso.

Gli stessi residenti hanno duramente inveito contro l’uomo che, secondo il loro racconto, non sarebbe nuovo ad episodi di questo genere. Il 50enne, che era totalmente ubriaco, è stato immobilizzato da Carabinieri e Polizia contro i quali ha inveito, insultandoli più volte. Solo la professionalità di agenti e militari ha evitato che i residenti si scagliassero contro l’uomo, furenti per quanto accaduto. I danni sono ingenti all’interno dell’appartamento dato alle fiamme, ma sono molti anche in altri, per il fumo che li ha invasi. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e proseguiranno con la bonifica nel corso delle prossime ore. Per il momento tutto lo stabile verrà dichiarato inagibile, in attesa della giornata di domani quando dovranno essere fatte tutte le verifiche del caso.

Per trascorrere la notte i residenti cercheranno soluzioni di fortuna ma, anche dal Comune si sta cercando qualche luogo dove poter farli dormire. In totale sono una decina gli appartamenti evacuati per un totale di crica 30 persone. L’uomo, che rischia una pesante denuncia, è stato portato in ospedale per le cure del caso, dove verrà piantonato dagli agenti prima di essere portato in caserma per essere interrogato.