Casa Sanremo Campus: oltre 300 giovani talenti invadono la città, il Corso Performer 4.0 la accende con arte, cultura e futuro (Foto)

Sanremo, la città dei fiori e della musica, in questi giorni è ancora più viva e vibrante. Merito degli oltre 300 allievi del Corso Performer 4.0 di Casa Sanremo Campus. Protagonisti di un'esperienza formativa ed emozionale che va ben oltre l’aula. Provenienti da tutta Italia, questi giovani talenti sono giunti in Città per due sessioni di lavoro, a marzo e ad aprile, per seguire il prestigioso percorso formativo organizzato da Casa Sanremo Campus del Consorzio Gruppo Eventi. La loro presenza a Sanremo è diventata anche un’occasione di scoperta del Territorio condivisione delle sue bellezze.

Le lezioni, tenute da professionisti e docenti di altissimo livello, abbracciano il mondo dello spettacolo e della comunicazione a 360 gradi. Interessante è l’intreccio profondo con la città che ospita il Campus: Sanremo non è solo sfondo, ma co-protagonista del viaggio formativo che il Consorzio Gruppo Eventi ha immaginato e realizzato con lungimiranza e cura dei dettagli.

In questi giorni, i 300 studenti stanno vivendo Sanremo come un palcoscenico aperto. La giornata emblematica del 25 aprile è stata scelta per visitare il leggendario Teatro Ariston, vero e proprio tempio della musica italiana: un tour guidato che culminerà nella visita alla mostra attualmente in corso, “Non ha l’età. Il Festival di Sanremo in bianco e nero 1951-1976”. Una collaborazione, fatta di stima reciproca, quella che da anni continua tra il Consorzio Gruppo Eventi e la Famiglia Vacchino, proprietaria dell’Ariston.

Casa Sanremo Campus è pensato per offrire non solo competenze artistiche, ma anche occasioni di crescita umana e culturale. La presenza di centinaia di ragazzi, famiglie, accompagnatori e docenti genera un movimento importante per la città, con ricadute turistiche, culturali ed economiche di grande valore. Le strutture ricettive, i ristoranti, le attività commerciali e i luoghi culturali della città beneficiano concretamente di questa vivace presenza. Il tutto all’insegna di una sinergia con il Comune e le Istituzioni del luogo che funziona.

Il legame tra Casa Sanremo e la Città di Sanremo si rafforza anno dopo anno, confermando una visione comune che punta sulla formazione di qualità e sulla valorizzazione del territorio. Un’alleanza virtuosa che trasforma la città in un laboratorio creativo, dove il futuro dello spettacolo italiano muove i primi passi tra le vie, le piazze e i teatri di una Sanremo che resiste alle evoluzioni del tempo.

L’esperienza di Casa Sanremo Campus sta lasciando il segno, negli allievi e nella Città: sono stati calendarizzati nuovi Corsi, che si terranno a Casa Sanremo da settembre a dicembre, e previsti nuovi eventi ai quali Gruppo Eventi sta già lavorando.