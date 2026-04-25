Grave incidente sulla A10 tra Bordighera e confine: auto sotto un Tir, 78enne ferita, traffico paralizzato

Grave incidente stradale, questa mattina intorno alle 12.20 sull’autostrada A10 Genova-Ventimiglia, tra Bordighera ed il confine. Secondo una prima ricostruzione un’auto ha tamponato un Tir, finendo la sua corsa sotto un semirimorchio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a disincastrare dalle lamiere dell’auto una donna di 78 anni, mentre il secondo occupante del mezzo è riuscito ad uscire autonomamente.

La donna ha riportato gravi ferite ed è stata soccorsa insieme all’altro componente del mezzo. La 78enne è stata poi portata in ospedale, al Santa Corona di Pietra Ligure, con l'elicottero 'Grifo'. Sul posto è intervenuto anche il personale medico del 118 e due ambulanze, oltre alla Polizia Stradale ed agli operai della A10. Il traffico sta subendo gravi rallentamenti verso il confine di Stato, con l’autostrada che è stata chiusa per consentire i soccorsi. Al momento si sono formati 8 km di coda.