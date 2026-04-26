Ventimiglia, proposta cittadinanza onoraria ad Alcide De Gasperi: il sostegno convinto dell’UDC

Un riconoscimento dal forte valore simbolico e istituzionale quello proposto da Gabriele Amarella, segretario cittadino e consigliere comunale e provinciale di Forza Italia, che ha avanzato l’idea di conferire la cittadinanza onoraria alla memoria di Alcide De Gasperi.

A sostenere con convinzione l’iniziativa è la segretaria provinciale UDC, avvocato A.M. Panarello, che in una nota ufficiale esprime “profondo apprezzamento e sincero entusiasmo” per la proposta, definendola un’iniziativa di alto profilo istituzionale e culturale.

Secondo Panarello, il gesto rappresenta “un richiamo forte ai valori fondanti della nostra Repubblica: libertà, democrazia, rispetto delle istituzioni e senso dello Stato”, principi che oggi risultano più che mai attuali e necessari da trasmettere alle nuove generazioni.

L’UDC rivendica inoltre il proprio legame storico con l’eredità politica di De Gasperi, sottolineando come sia “l’unico partito depositario del simbolo dello Scudo Crociato–Libertas della storica Democrazia Cristiana”, fondata proprio dallo statista trentino. In questo senso, la proposta viene interpretata come un atto di grande significato morale e politico.

Nel comunicato viene ricordata la figura di De Gasperi non solo come uno dei padri della Repubblica, ma anche come “un esempio straordinario di integrità, rigore e dedizione al bene comune”, capace di guidare l’Italia nella ricostruzione del dopoguerra e di contribuire in modo decisivo alla nascita di un’Europa unita.

Particolarmente significativo, secondo Panarello, è il contesto territoriale in cui nasce la proposta: “in un territorio di confine, profondamente legato alla dimensione europea”, ricordare De Gasperi significa riaffermare concretamente l’idea di un’Europa dei popoli, solidale e democratica.

Da qui l’appello finale: pieno sostegno alla mozione e auspicio che possa essere condivisa trasversalmente da tutte le forze politiche, nel segno di quell’unità che lo stesso De Gasperi seppe incarnare nei momenti più complessi della storia nazionale.