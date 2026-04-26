Rc Moto, stangata in Liguria: Imperia guida i rincari con +44,1%, premio medio a 348 euro nel 2026

Aumentano sensibilmente i costi dell’assicurazione moto in Liguria e la provincia di Imperia è quella che registra il rincaro più pesante dell’intera regione. È quanto emerge dall’ultimo osservatorio di Segugio.it, che fotografa una vera e propria impennata dei premi Rc Moto nel marzo 2026. Nel dettaglio, in provincia di Imperia il premio medio è salito a 348,36 euro, con un incremento del +44,1% rispetto al 2025: il dato più alto a livello ligure in termini di crescita percentuale. Un aumento nettamente superiore sia alla media regionale sia a quella nazionale.

In Liguria, infatti, il costo medio dell’Rc Moto ha raggiunto 400,28 euro, segnando un rialzo del +23,7% su base annua. Anche questo valore supera ampiamente la media italiana, che si attesta a 389,20 euro, con un incremento del +14,8% rispetto allo scorso anno. Guardando alle altre province liguri, Genova si conferma la più cara con un premio medio di 434,34 euro, pur facendo registrare l’aumento più contenuto della regione (+18,1%). Savona, invece, risulta la meno costosa con una media di 296,89 euro.

Secondo Segugio.it, il fenomeno dei rincari al momento del rinnovo resta molto diffuso. “I costi assicurativi stanno diventando un problema sempre più rilevante per i consumatori. Al momento del rinnovo si registrano spesso rincari significativi”, ha commentato l’amministratore delegato Emanuele Anzaghi. Il report evidenzia inoltre che, nonostante il calo delle immatricolazioni moto nel 2025 (-6,1%), l’Italia si conferma comunque il primo mercato europeo per numero di motocicli immatricolati.