La Bruna/Maleducata, Rocchetta Nervina inaugura un antico sentiero (Foto)

Rocchetta Nervina inaugura un antico sentiero: la Bruna/Maleducata. L'appuntamento sarà domenica 3 maggio.

Il programma prevede alle 8 il ritrovo a Rocchetta Nervina, da dove i partecipanti partiranno. Alle 10 vi sarà una sosta al rifugio Gouta mentre alle 12 un aperitivo alla Bruna.

"Inauguriamo un antico sentiero che è stato ripristinato dall'associazione Castrum Barbaire Outdoor" - fanno sapere gli organizzatori - "Faremo una cicloturistica fino al rifugio di Gouta e poi si farà un aperitivo con tutti i partecipanti. È importante sapere il numero esatto dei partecipanti perciò è necessario iscriversi contattando Paolo al 3287310257 o Mari al 3337476899".