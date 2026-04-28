Sanremo, aggiudicato il servizio del nido d’infanzia “La Nuvola”

Il Comune di Sanremo ha ufficialmente aggiudicato la gestione del nido d’infanzia “La Nuvola” al termine di una procedura di gara europea. La decisione è stata approvata con determinazione dirigenziale del 14 aprile 2026, chiudendo un iter avviato lo scorso anno per garantire la continuità del servizio socio-educativo rivolto alla prima infanzia.

L’appalto, di importo superiore alla soglia comunitaria, riguardava la gestione del servizio educativo per la durata di tre anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni e una proroga tecnica di sei mesi. Alla procedura aperta hanno partecipato sette operatori economici, tutti ammessi alla fase di valutazione.

L’aggiudicazione è avvenuta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, basato sul miglior rapporto qualità-prezzo: 80 punti assegnati alla proposta tecnica e 20 all’offerta economica. Ad aggiudicarsi il servizio è stata la cooperativa sociale Nuova Assistenza ONLUS, con sede a Novara. Il valore annuale dell’appalto scende così a circa 293.900 euro oltre IVA, mentre l’importo complessivo per i tre anni di durata certa ammonta a oltre 881.700 euro. Considerando eventuale rinnovo e proroga, il valore massimo contrattuale potrà arrivare a oltre 1,6 milioni di euro.

L’affidamento riguarda la gestione del nido “La Nuvola”, servizio fondamentale per le famiglie del territorio e per il sostegno alla conciliazione tra vita lavorativa e familiare. Il contratto comprende anche una quota minima di subappalto per la manutenzione delle aree verdi. Il progetto non è collegato a finanziamenti europei e gli eventuali ricorsi potranno essere presentati al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria.

Con questa aggiudicazione il Comune punta a garantire continuità e qualità nell’offerta educativa per i bambini più piccoli della città.