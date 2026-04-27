Camporosso, presunti contributi del Comune all'Aceb: scatta l'accertamento della Corte dei Conti

Presunti finanziamenti e contributi erogati all'Aceb dal comune di Camporosso. La Procura regionale della Corte dei Conti della Liguria invia a palazzo comunale una richiesta formale per accertare se effettivamente il Comune abbia erogato contributi economici all'associazione culturale eventi benefici della città.

Una richiesta inviata probabilmente a seguito di una segnalazione. "Il comune di Camporosso non ha erogato contributi finanziari a favore dell’associazione Aceb" - dice il sindaco di Camporosso Davide Gibelli - "Agli atti dell'Ente non risulta alcuna erogazione di fondi, né è mai stata avanzata alcuna istanza di contributo economico da parte della suddetta associazione. L'attività dell'Amministrazione si è limitata esclusivamente alla concessione del patrocinio gratuito. Tale riconoscimento è stato attribuito in virtù dell’alto rilievo sociale e di promozione del territorio delle iniziative proposte, in piena coerenza con le procedure adottate per tutte le realtà associative cittadine e nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118, comma 4, della Costituzione). Si ribadisce che il patrocinio non ha comportato, né comporta, alcun onere finanziario a carico del bilancio comunale. Si precisa, inoltre, che, in relazione alla manifestazione 'Acebirra' è stato riconosciuto un importo complessivo di 800 euro a titolo di rimborso spese per oneri connessi all’organizzazione dell’evento (diritti SIAE e utenze elettriche). Si tratta di costi relativi a servizi necessari allo svolgimento della manifestazione che, per loro natura, sarebbero comunque rimasti a carico del Comune e che, pertanto, non configurano un contributo economico diretto all’associazione, rientrando nell’ambito delle forme di sostegno connesse al patrocinio concesso".