Camporosso, presunti contributi del Comune all'Aceb: scatta l'accertamento della Corte dei Conti

Presunti finanziamenti e contributi erogati all'Aceb dal comune di Camporosso. La Procura regionale della Corte dei Conti della Liguria invia a palazzo comunale una richiesta formale per accertare se effettivamente il Comune abbia erogato contributi economici all'associazione culturale eventi benefici della città.
Una richiesta inviata probabilmente a seguito di una segnalazione. "Il comune di Camporosso non ha erogato contributi finanziari a favore dell’associazione Aceb" - dice il sindaco di Camporosso Davide Gibelli - "Agli atti dell'Ente non risulta alcuna erogazione di fondi, né è mai stata avanzata alcuna istanza di contributo economico da parte della suddetta associazione. L'attività dell'Amministrazione si è limitata esclusivamente alla concessione del patrocinio gratuito. Tale riconoscimento è stato attribuito in virtù dell’alto rilievo sociale e di promozione del territorio delle iniziative proposte, in piena coerenza con le procedure adottate per tutte le realtà associative cittadine e nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118, comma 4, della Costituzione). Si ribadisce che il patrocinio non ha comportato, né comporta, alcun onere finanziario a carico del bilancio comunale. Si precisa, inoltre, che, in relazione alla manifestazione 'Acebirra' è stato riconosciuto un importo complessivo di 800 euro a titolo di rimborso spese per oneri connessi all’organizzazione dell’evento (diritti SIAE e utenze elettriche). Si tratta di costi relativi a servizi necessari allo svolgimento della manifestazione che, per loro natura, sarebbero comunque rimasti a carico del Comune e che, pertanto, non configurano un contributo economico diretto all’associazione, rientrando nell’ambito delle forme di sostegno connesse al patrocinio concesso".
In particolare, nella richiesta viene messo in evidenza il doppio ruolo di Davide Grimaldi, presidente del consiglio comunale di Camporosso, che, secondo la Corte dei Conti, risulterebbe essere anche il presidente dell'associazione Aceb, quando, in realtà ricopre solo il ruolo di vicepresidente. Il presidente dell'Aceb è, infatti, Stefano Urso. "È doveroso, inoltre, precisare, per completezza d'informazione, che Davide Grimaldi non ricopre la carica di presidente dell’associazione Aceb" - mette in chiaro il primo cittadino - "Noi abbiamo già preparato la risposta, una relazione dettagliata, da inviare. L'Amministrazione opera nella piena legittimità e con totale trasparenza. Spiace constatare come si tenti di coinvolgere la magistratura contabile sulla base di presupposti fattuali inesistenti. Appare evidente che tali segnalazioni siano state inoltrate con finalità pretestuose, prive di riscontri oggettivi e volte unicamente a ledere l'onorabilità di questa Amministrazione. Restiamo a completa disposizione delle Autorità competenti, certi che l'accertamento dei fatti confermerà la linearità e la correttezza del nostro operato".