Primo Maggio 2026: manifestazione provinciale a Camporosso, sindacati uniti per il lavoro dignitoso nell’era dell’intelligenza artificiale

In occasione della Festa del Lavoro 2026, le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL della provincia di Imperia promuovono una giornata di riflessione e partecipazione dedicata al tema del “Lavoro dignitoso”, al centro del dibattito sociale ed economico contemporaneo. L’appuntamento è fissato per il 1° maggio 2026, a partire dalle ore 11, presso il Palatenda di località Bigauda, a Camporosso. L’iniziativa è organizzata dalle segreterie provinciali rappresentate da Tiziano Tomatis (CGIL), Antonietta Pistocco (CISL) e Marco De Andreis (UIL).

Il tema scelto per l’edizione 2026 guarda al futuro del mondo occupazionale: “Contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale”. Un argomento di grande attualità che pone l’attenzione sulle trasformazioni del mercato del lavoro, sull’innovazione tecnologica e sulla necessità di garantire diritti e dignità ai lavoratori anche nei nuovi contesti produttivi. Ad aprire la manifestazione saranno i saluti istituzionali del sindaco di Camporosso, seguiti dagli interventi delle segreterie provinciali di CGIL, CISL e UIL.

Momento centrale della giornata sarà l’intervento conclusivo di Sandro Del Fattore della CGIL Nazionale, chiamato a offrire un contributo di respiro nazionale sui temi del lavoro, delle politiche contrattuali e delle sfide poste dall’innovazione. Al termine della parte istituzionale spazio anche alla convivialità e all’intrattenimento con l’esibizione musicale della Berben Band. Previsti inoltre servizio bar e ristorazione a cura della Cooperativa SPES di Ventimiglia. L’iniziativa si propone come un momento di confronto, festa e partecipazione collettiva, nel segno dell’unità sindacale e dell’impegno comune per un lavoro sempre più sicuro, equo e dignitoso.