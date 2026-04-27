Ponte di Nervia, RFI conferma la linea del Comune di Ventimiglia: “Infrastruttura ammalorata ma non pericolosa, pronti a intervenire”

Una nota di Rete Ferroviaria Italiana conferma “punto per punto” quanto sostenuto dal sindaco e dall’Amministrazione comunale di Ventimiglia sullo stato del ponte di Nervia e sulle procedure avviate per il suo intervento di risanamento. È quanto affermano in un comunicato congiunto i gruppi consiliari di Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Tona Grande Ventimiglia e Frontalieri. Secondo la maggioranza, la comunicazione di RFI chiarisce definitivamente che il ponte, pur presentando condizioni di ammaloramento, non è pericoloso né a rischio crollo, circostanza che – sottolineano – era già stata illustrata in Consiglio comunale e nella risposta al Comitato di Quartiere di Nervia, sulla base di documentazione tecnica ritenuta probante.

La società ferroviaria, nella sua nota, si dichiara disponibile a eseguire i lavori tramite una convenzione con il Comune, con costi a carico dell’Ente. “Ce ne faremo carico con senso di responsabilità, come abbiamo sempre detto”, affermano i gruppi di maggioranza, evidenziando il lavoro svolto dall’Ufficio Tecnico e dall’Amministrazione per predisporre la convenzione, anticipare i tempi e sciogliere i nodi burocratici necessari ad arrivare alla soluzione. L’intervento viene definito “complesso sotto il profilo giuridico e logistico”, anche per la presenza della linea ferroviaria sottostante. Per questo, spiegano i gruppi consiliari, solo RFI può garantire l’esecuzione corretta dei lavori, che incidono sulla regolazione del traffico ferroviario. La società si è resa disponibile a operare come soggetto attuatore del risanamento conservativo.

La maggioranza segnala inoltre che tra gli uffici comunali e quelli di RFI sono già stati condivisi il Documento di Indirizzo alla Progettazione e il Progetto di fattibilità tecnico-economica, passaggi che – affermano – consentiranno di abbreviare i tempi dell’intervento. Nel comunicato, i gruppi consiliari criticano chi, a loro giudizio, avrebbe “sfruttato la vicenda per fare propaganda dentro e fuori il Consiglio comunale”, nonostante le rassicurazioni fornite dal sindaco. “Su temi che riguardano la sicurezza dei cittadini non dovrebbero esserci speculazioni”, si legge nella nota, che respinge “ogni tentativo di alimentare allarmismi”. La maggioranza invita quindi a “lasciare lavorare l’Amministrazione e gli organi competenti”, ribadendo di non aver mai interrotto l’impegno sulla sicurezza del ponte e di essere pronta a investire risorse comunali per l’intervento, come dimostrerebbero – affermano – le interlocuzioni e i passaggi formali delle ultime settimane.