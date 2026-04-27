Ventimiglia, Futuro Nazionale: "25 aprile oltraggiato, ennesimo tentativo di trasformare una commemorazione in un comizio mascherato"

"Rulli di tamburi, fischi, slogan e sventolio di bandiere della Palestina nel mentre veniva suonato l’inno nazionale e il silenzio in onore ai caduti da parte di numerose persone presenti alla manifestazione del 25 aprile. A Ventimiglia la cerimonia dell'81° anniversario della Liberazione è stata stravolta, ancora una volta, in un palco di propaganda politica da parte della sinistra" - dicono Gianluca Baxa e Carlo Rivetti di Futuro Nazionale commentando la protesta sorta a Ventimiglia durante la cerimonia del 25 aprile.

"Un’occasione istituzionale che dovrebbe unire la comunità è stata piegata a un racconto di parte, costruito per attaccare gli avversari e per rivendicare un presunto monopolio sulla memoria storica" - sottolineano - "Abbiamo ascoltato un’allocuzione dell’ANPI rivolta a un cittadino (rispettabilissimo e benemerito) che partigiano non è stato ma dichiaratamente comunista. È legittimo ricordare la storia ma non è accettabile usarla per un'esaltazione politica di una parte".

"I cittadini meritano rispetto, non spettacoli ideologici travestiti da cerimonie. Chi continua a usare il 25 aprile come strumento di lotta politica dimostra solo una cosa: non ha alcun interesse per la Nazione, ma solo per il proprio tornaconto" - mettono in risalto - "Un ennesimo tentativo di trasformare una commemorazione in un comizio mascherato, con l’intervento assolutamente inopportuno di un consigliere regionale del PD a dar voce all’ANPI, sdoganando in questa maniera una retorica di parte".

"Il 25 aprile non è un’arma da puntare contro chi non si allinea. È una giornata della Repubblica, non di una fazione. Chi la piega ai propri slogan dimostra solo di voler dividere, non ricordare. Questa sinistra che vuole aprire le porte a tutti pur di raccattare qualche consenso e che va contro gli italiani stessi, fregandosene di loro, della loro sicurezza, del loro benessere" - affermano - "Questa sinistra, che, come ha dimostrato anche il 25 aprile, abbraccia chiunque contesti i valori della democrazia e del rispetto e che non si preoccupa minimamente di intervenire verso coloro che macchiano momenti solenni con atti oltraggiosi. Noi non ci stiamo! Futuro Nazionale Comitato Cittadino 026 si batte e si batterà per i valori della Repubblica, per i valori della nostra storia, che è di tutti. Per una democrazia sorretta dalla sicurezza, a favore degli italiani, mai accettando oltraggi scellerati da pare di chi non ha altri argomenti".

Il comitato cittadino di Futuro Nazionale esprime altresì "solidarietà e vicinanza al sindaco Di Muro per lo striscione di contestazione affisso nell’area della celebrazione, ennesima dimostrazione di una manifestazione politica fuori luogo. Ventimiglia merita verità, sobrietà e rispetto. Non narrazioni adattate all’occasione".