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Politica | 27 aprile 2026, 12:33

Sanremo, il dottor Claudio Battaglia a “L’intervista”: dall’uscita polemica alle sfide della sanità ligure

L’ex primario della Breast Unit ripercorre il caso della mancata proroga e analizza i cambiamenti regionali

Sanremo, il dottor Claudio Battaglia a “L’intervista”: dall’uscita polemica alle sfide della sanità ligure

È il dott. Claudio Battaglia, ex primario della Breast Unit dell’ospedale di Sanremo, il protagonista del nuovo appuntamento con “L’intervista”, a cura di Gianni Micaletto, visibile da domani su SanremoNews e social collegati.

Si parte dalla sua polemica uscita di scena, con il post che ha denunciato la delusione per la mancata proroga dell'incarico, e quindi il rinvio del pensionamento a favore di un passaggio di consegne “equilibrato e diluito”, per arrivare ad affrontare vari aspetti del pianeta sanità anche a fronte dei radicali cambiamenti decisi dalla Regione.

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