Conclusi i congressi cittadini di Fratelli d'Italia: eletti i nuovi coordinatori a Diano Marina, San Lorenzo al Mare, Taggia, Bordighera e Ventimiglia (Foto)

Sì sono svolti in data odierna i congressi cittadini di FdI di Diano Marina, San Lorenzo al Mare, Taggia, Bordighera e Ventimiglia.

I congressi sono stati tutti molto partecipati da iscritti e simpatizzanti sottolinenando così il radicamento sul territorio del partito, che pur dopo i successi elettorali delle elezioni politiche , europee e regionali, continua a crescere e ad essere attrattivo.

A Diano Marina (circolo Golfo Dianese),e’ stato eletto coordinatore cittadino Luca Spandre, assessore al turismo della città a forte vocazione turistica.

A San Lorenzo al Mare (circolo Golfo delle Torri) e’ stata eletta coordinatrice cittadina Lorenza Bellini ormai da anni commissaria del circolo stesso, al congresso ha partecipato anche Massimo Rosso Sindaco di Pietrabruna.

A Taggia (circolo Costa Balenae e Valle Argentina ) e’ stato eletto coordinatore Sergio Alberti anche lui già Commissario cittadino. Sono stati inoltre eletti nel direttivo cittadino Nicola Simone, Martina Garibaldi (assessore di Riva Ligure) Pier Giorgio Falcioni (già consigliere comunale a Sanremo) e Gioacchino Pasquali. Al Congresso sono intervenuti il Sindaco di Riva Ligure Giorgio Giuffra e di Molini di Triora Manuela Sasso.

A Bordighera e’ stata eletta coordinatrice Veronica Albanese, a sottolineare l’importanza delle donne in FdI anche là dove le quote rosa non esistono, e che rappresenta una importante new entry nella dirigenza del partito. Nel direttivo sono stati eletti Massimiliano Di Vito (consigliere comunale), Angelo Bincoletto, Giuliana Rubini e Giacomo Pallanca .

A Ventimiglia e’ stato confermato Bartolomeo Ino Isnardi, per acclamazione e sono stati eletti nel direttivo Andrea Amarella, Giancarlo Bari, Cristian Mezzatesta e Giovanni Carlo Orengo.

Nei prossimi giorni i direttivi saranno completati con le nomine dei coordinatori. Nei prossimi due mesi si terranno gli incontri comunali di Sanremo, Imperia e Vallecrosia.