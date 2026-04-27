'Per Bordighera', il candidato sindaco Massimiliano Iacobucci incontra le nuove generazioni (Foto)

Il candidato sindaco a Bordighera Massimiliano Iacobucci incontra le nuove generazioni. L'appuntamento sarà il 28 aprile alle 19 al ristorante Chez Louis, in corso Italia.

Un'occasione per conoscere e confrontarsi con il candidato sindaco della lista 'Per Bordighera' e la sua squadra formata da Veronica Albanese, Diego Bartoli, Loris D’Agostino, Roberto De Guglielmi, Learco Ferraioli, Franca Forieri, Sara Grimi, Antonio Laganà, Gabriella Moscioni, Alina Rossi, Giuliana Rubini, Bruno Sabatino, Stefano Sapino, Giuseppe Vinci, Biagio Vitale e Vincenzo Zinghini.

Una serata anche per poter approfondire i vari punti del programma elettorale di Iacobucci incentrato su un turismo destagionalizzato con eventi culturali, sportivi e gastronomici durante tutto l'anno valorizzando il patrimonio nazionale, storico e artistico della città; sul porto con una riqualificazione dell'area per renderlo un polo turistico ed economico strategico con servizi moderni, attività commerciali e gastronomiche, sostenibilità ambientale e maggiore integrazione con la città; su un Montenero eco-sostenibile con attività green e outdoor e valorizzazione dei sentieri; su un rilancio del commercio locale; sulla creazione di un Assessorato 'Obiettivo Europa' con il compito specifico di attivare un'operatività costante con Funding & Tenders Portal; sulla creazione di un soggetto pubblico eventualmente partecipato da associazioni di categoria; sulla creazione di un marchio dei Prodotti di Bordighera; sulla creazione di uno spazio dedicato alla formazione professionale e all'incontro tra domanda e offerta di lavoro, incubatori micro imprese e con corsi mirati alle esigenze del territorio; sull'incrementare gli stanziamenti per i servizi sociali; sulla riqualificazione in un'area della stazione per realizzare una Città dei Bambini; sulla promozione delle associazioni cittadine; sulla realizzazione di un grande parco pubblico verde con aree giochi per bambini, sport, relax, pic nic attrezzati e aree gioco per gli amici a quattro zampe in Arziglia; sulla trasformazione del Palazzo del Parco; sulle frazioni; sulla sicurezza e sulla sostenibilità.