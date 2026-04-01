Elezioni amministrative a Bordighera, Libertà è Democrazia schiera quattro candidati nella lista di Iacobucci

Saranno quattro i candidati del Partito Libertà è Democrazia all'interno della lista "Per Bordighera" a sostegno alla candidatura a sindaco di Massimiliano Iacobucci in vista delle prossime elezioni amministrative nella città delle palme.

Il partito ha, infatti, deciso di scendere in campo con quattro suoi rappresentanti rinnovando così ulteriormente il proprio sostegno alla candidatura a sindaco di Massimiliano Iacobucci.

"La scelta nasce da una piena condivisione di valori, idee e visione politica per il rilascio di Bordighera" - ribadisce il coordinatore provinciale del partito Alessandro Terranova - "Libertà è Democrazia riconosce in Iacobucci una figura capace di rappresentare con coerenza e determinazione l’area del centrodestra, interpretando al meglio le istanze di rinnovamento, crescita e buon governo della città".