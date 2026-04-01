ELEZIONI AMMINISTRATIVE BORDIGHERA
 / Politica

Politica | 01 aprile 2026, 07:05

Elezioni amministrative a Bordighera, Libertà è Democrazia schiera quattro candidati nella lista di Iacobucci

"Una figura capace di rappresentare con coerenza e determinazione l’area del centrodestra interpretando al meglio le istanze di rinnovamento, crescita e buon governo della città"

Saranno quattro i candidati del Partito Libertà è Democrazia all'interno della lista "Per Bordighera" a sostegno alla candidatura a sindaco di Massimiliano Iacobucci in vista delle prossime elezioni amministrative nella città delle palme.

Il partito ha, infatti, deciso di scendere in campo con quattro suoi rappresentanti rinnovando così ulteriormente il proprio sostegno alla candidatura a sindaco di Massimiliano Iacobucci.

"La scelta nasce da una piena condivisione di valori, idee e visione politica per il rilascio di Bordighera" - ribadisce il coordinatore provinciale del partito Alessandro Terranova - "Libertà è Democrazia riconosce in Iacobucci una figura capace di rappresentare con coerenza e determinazione l’area del centrodestra, interpretando al meglio le istanze di rinnovamento, crescita e buon governo della città". 

News collegate:
 Bordighera, il candidato sindaco Massimiliano Iacobucci: "Giù le mani dalla villa della Regina" - 02-04-26 08:45
 Bruno Sabatino e Stefano Sapino lasciano Bordighera Viva per candidarsi al fianco di Massimiliano Iacobucci (Foto) - 30-03-26 07:11
 Elezioni amministrative 2026, "Per Bordighera" è la lista del candidato sindaco Massimiliano Iacobucci - 29-03-26 07:14
 Bordighera, Libertà è Democrazia sostiene la candidatura a sindaco di Massimiliano Iacobucci (Foto) - 27-03-26 07:11
 Massimiliano “Chicco” Iacobucci valuta il ritorno in politica e una possibile candidatura a sindaco di Bordighera - 22-01-26 14:43

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium