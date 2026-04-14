Bordighera, il candidato sindaco Massimiliano Iacobucci incontra gli albergatori: "Il turismo è il motore economico della città" (Foto e video)

Il candidato sindaco di Bordighera Massimiliano Iacobucci incontra gli albergatori.

Nella giornata odierna il candidato sindaco della lista "Per Bordighera" ha ascoltato le esigenze, le problematiche e i consigli degli albergatori e ha illustrato, insieme ad alcuni candidati della sua squadra, i progetti per migliorare e incrementare il turismo della città delle palme. "Oggi abbiamo incontrato gli albergatori di Bordighera" - fa sapere il candidato sindaco Massimiliano Iacobucci - "Riteniamo che il turismo sia il motore economico della nostra città alla quale dobbiamo dare una risposta urgente".

Un'occasione di confronto per Iacobucci che si presenterà come candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative di Bordighera, in programma il 24 e il 25 maggio. "Sono convinto che la nostra amministrazione, qualora dovessimo essere eletti a guidare la città di Bordighera, con la collaborazione delle categorie e dei nostri albergatori possa fare un buon lavoro per riportare tantissimi turisti a Bordighera" - afferma Iacobucci.